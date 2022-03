Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 27° giornata 19-20/3/2022

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della ventisettesima giornata: il Bayern Monaco vince e prova ad ipotecare il titolo.

La ventisettesima giornata di Bundesliga, che si è giocata nel weekend, precede la sosta per le Nazionali. Il Bayern Monaco comanda la classifica, a caccia del decimo Scudetto consecutivo. La squadra di Negelsmann ha battuto l’Union Berlino con un netto 4-0, e si è portata a sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, fermato sul campo del Colonia.

Protagonista nel Bayern il solito Robert Lewandowski, autore di una doppietta, mentre Coman ha aperto le marcature, e Nianzou ha messo a segno la rete del 2-0. I bavaresi hanno archiviato la pratica in un tempo soltanto, ribadendo ancora una volta la propria superiorità incontrastata.

Al Borussia non è bastato, invece, il gol di Marius Wolf, perché il Colonia è riuscito a raddrizzare la gara negli ultimi minuti della prima frazione grazie a una rete di Andersson. Terzo in classifica, ben distante dalla coppia di testa, il Leverkusen, capace di battere il Wolfsburg con una doppietta di Paulinho negli ultimi dieci minuti di gara.

Lipsia e Friburgo pareggiano senza reti i rispettivi incontri, contro Eintracht e Greuther Furth, procedendo dunque appaiate al quarto posto in classifica che vale la qualificazione in Champions League.

Vittoria schiacciante del Mainz, 4-0 con doppietta di Burkardt, su un’Arminia Bielefeld ancora pienamente in corsa per ciò che riguarda la corsa salvezza.

Vince anche lo Stoccarda, che fa passi avanti verso la salvezza, dopo aver rimontato due volte l’Augusta.

Sospesa, invece, la gara tra Bochum e Gladbach: era il 68′ di gioco, quando un bicchiere ha colpito il guardalinee Christian Gittelmann. La squadra di Peintinger stava comunque conducendo sul 2-0, e la Federcalcio tedesca, visto che il lancio è avvenuto da un settore occupato da tifosi del Bochum, potrebbe decidere di assegnare al Borussia la vittoria a tavolino.

Bundesliga: risultati e marcatori della ventisettesima giornata

Bochum-Borussia Moenchengladbach 0-2: 55′ Pleà (Bor), 61′ Embolo (Bor)

Mainz-Arminia Bielefeld 4-0: 1′, 75′ (rigore) Burkardt (M), 65′ Niakhaté (rigore, M), 79′ Ingvartsen (rigore, M)

Stoccarda-Augsburg 3-2: 6′ Hahn (A), 44′ Anton (S), 45′ Gregoritsch (A), 79′ Marmoush (S), 85′ Tomas (S)

Greuther Furth-Friburgo 0-0

Herta-Hoffenheim 3-0: 39′ Stark (Her), 63′ Belfodil (Her), 74′ Tousart (Her)

Bayern Monaco-Union Berlino 4-0: 16′ Coman (B), 25′ Nianzou (B), 45+1′, 47′ Lewandowski (B)

Lipsia-Eintracht Francoforte 0-0

Wolfsburg-Leverkusen 0-2: 86′, 90+2′ Paulinho (L)

Colonia-Borussia Dortmund 1-1: 8′ Wolf (B), 36′ Andersson (C)

Bundesliga: la classifica dopo ventisette giornate

Bayern Monaco 63

Borussia Dortmund 57

Leverkusen 48

Lipsia 45

Friburgo 45

Hoffenheim 44

Colonia 40

Eintracht 38

Union Berlino 38

Mainz 37

Bochum 32

Wolfsburg 31

Borussia Moenchengladbach 30

Stoccarda 26

Augusta 26

Hertha Berlino 26

Arminia Bielefeld 25

Greuther Furth 15

