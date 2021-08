Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 13-14-15/8/2021

Tante sorprese nella prima giornata della Bundesliga. Il Bayern Monaco viene fermato in casa dal Borussia Mönchengladbach all’esordio di Julian Nagelsmann. Di grande scioltezza il Borussia Dortmund che travolge 5-1 l’Eintracht di Francoforte. Male il Lipsia.

Inizia anche la Bundesliga, uno dei campioni più amati in Europa. Come tradizione, ad aprire le danze sono stati i campioni di Germania ossia il Bayern Monaco. Dopo aver vinto di tutto, i bavaresi non iniziano nel migliore dei modi il campionato. Il neo allenatore Julian Nagelsmann viene bloccato da un buon Borussia Mönchengladbach di Adolf Hütter per 1-1. Al vantaggio iniziale di Plea ha risposto il solito Lewandowski che evita la sconfitta.

Vita facile, invece, per il Borussia Dortmund che si presenta con uno straripante 5-1 contro l’Eintracht di Francoforte. In gol Reus, Thorgan Hazaard, Reyna ed una super doppietta dello strepitoso Haaland che ha fornito gli assist anche per i due primi gol. Per l’Eintracht un autorete di Passlack e la rete del nuovo acquisto Hauge, arrivato dal Milan. Delude, invece, il Lipsia che inciampa a Magonza contro il Mainz per 1-0 con la rete di Niakhate.

Bundesliga, i risultati della prima giornata

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (5-2)

23′ Reus (B), 27′ Passlack (E), 32′ Hazard (B), 34′ Haaland (B), 58′ Reyna (B), 70′ Haaland, 87′ Hauge (E)

Augsburg-Hoffenheim (0-4) 37′ Bruun Larsen, 79′ Adamyan, 87′ Rutter, 90+5′ Rudy

Arminia Bielefeld-Friburgo (0-0)

Stoccarda-Furth (5-1)

30′ Endo (S), 36′ Klement (S), 55′ Kempf (S), 61′ Al Ghaddioui (S), 76′ Kempf (S), 90+2′ Leweling (G)

Union Berlino-Bayer Leverkusen (1-1) 7′ Awoniyi (U), 12′ Diaby (B)

Wolfsburg-Bochum (1-0) 22′ Weghorst

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (1-1) 10 Plea, 42 Lewandowski

Mainz-RB Lipsia (1-0) 12′ Niakhaté

Colonia-Hertha Berlino (3-1) 6′ Jovetic (H), 41′ Modeste (C), 52′, 55′ Kainz (C)

Bundesliga, la classifica dopo la prima giornata

Stoccarda 3

Hoffenheim 3

Borussia Dortmund 3

Colonia 3

Wolfsburg 3

Mainz 3

Union Berlino 1

Bayern Monaco 1

Bayer Leverkusen 1

Borussia Mönchengladbach 1

Arminia Bielefeld 1

Friburgo 1

Hertha Berlino 0

RB Lipsia 0

Bochum 0

Eintracht Francoforte 0

Furth 0

Augsburg 0

Migliori Bookmakers AAMS