Bundesliga, Lipsia-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-06-2020

Penultima giornata di Bundesliga alle porte con Lipsia-Borussia Dortmund ad impreziosire il week-end del calcio tedesco. Non che il risultato conti ai fini della lotta Scudetto: il campo ha emesso già il proprio verdetto e ha incoronato il Bayern Campione di Germania per l’ottava volta di fila. Per i ragazzi di Favre, usciti con le ossa rotte dalla gara interna contro il Mainz, la vittoria sarà importante solo per mettere in ghiaccio il secondo posto, che per ora conserva con tre punti di margine sui diretti rivali di sabato prossimo.

La Bundesliga si avvia verso la propria conclusione: sabato 20 giugno andrà infatti in scena il programma completo della penultima giornata. Piato forte del giorno sarà Lipsia-Borussia Dortmund, scontro diretto per il secondo posto. Ai gialloneri di Favre non è riuscito il miracolo di riacciuffare il Bayern Monaco che martedì scorso si è laureato Campione di Germania per l’ottava volta di fila. Ora, i gialloneri, sconfitti anche internamente dal Mainz, devono riuscire a difendere il secondo posto dall’assalto dei ragazzi terribili di Negelsmann, che oggi hanno annunciato, tra le altre cose, la cessione di Timo Werner al Chelsea per la cifra di 55 milioni.

Dal punto di vista psicologico i padroni di casa saranno sicuramente avvantaggiati. nonostante anche loro, da quando è ripreso il campionato, hanno accusato qualche passaggio a vuoto. Testimonianza ne è il fatto che il Borussia Dortmund sia caduto a domicilio contro il modesto Mainz. Una sorta di dichiarazione di resa per una squadra che, martedì scorso, ha visto sfumare definitivamente le chances Scudetto. Il Lipsia invece ha conferamato un buon ruolino di marcia in trasferta (vittorie contro Hoffenheim e Colonia), mentre in casa viene da tre pareggi di fila.

Lipsia-Borussia Dortmund: le ultime sulle formazioni

Il Lipsia è sicuramente la squadra che, tra le due, sta messa meglio nel computo delle assenze. Nagelsmann riproporrà la difesa a tre con Upamecano al centro, dopo che il classe 1998 è rimasto a riposo durante l’ultima gara contro il Fortuna Dusseldorf. Lipsia che dovrebbe schierarsi con il modulo 3-4-2-1, con Schick unica punta supportato da Olmo e Werner sulla trequarti.

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, dovrà fare i conti con le assenze di Hakimi (squalificato), Zagadou e Akanji (infortunati) in difesa. A centrocampo mancherà la coppia titolare delle ultime gare, Delaney e Dahoud, che dovrebbero essere rimpiazzati, come nella scorsa gara contro il Mainz, dalla coppia Brandt-Witsel. In attacco c’è da segnalare l’assenza di Marco Reus, ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Il tridente d’attacco sarà dunque formato dai tre titolarissimi: Hazard, Haaland e Sancho che, da quando è ricominciato il campionato, non hanno ancora avuto occasione di giocare insieme.

Lipsia-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Kolstermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo, Werner; Schick. Allenatore: Nagelsmann

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Can; Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro; Hazard, Haaland, Sancho. Allenatore: Favre

Dove vedere Lipsia-Borussia Dortmund in Diretta Tv e Streaming live

Lipsia-Borussia Dortmund, gara valevole per la 33° giornata di Bundesliga, sarà trasmessa sabato 20 giugno, a partire dalle ore 15:30 su Sky Sport Football e Sky Sport uno (Canale 201). Lo streaming potrà essere fruito da tutti gli abbonati sull’app Skygo oppure sulla piattaforma Nowtv che consente, previo l’acquisto di uno specifico pacchetto (sport, cinema etc…), di fruire dei contenuti trasmessi dall’emittente principale.

Statistiche e precedenti Lipsia-Borussia Dortmund

Ci troviamo di fronte ad una sfida di alto livello come testimonia anche il risultato dell’andata: un 3-3 scoppiettante che mise in risalto la stella di Werner, autore di una doppietta. Nella sua breve storia il Lipsia ha affrontato il Borussia Dortmund per sette volte in Campionato con un saldo leggermente negativo, viste le tre vittorie del Dortmund, i due pareggi e le altrettante affermazioni della compagine sassone.

Attendiamo la gara di sabato per scoprire se il Lipsia avrà la forza di pareggiare il computo dei risultati e insidiare seriamente il secondo posto dei renani.

