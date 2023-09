Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 22-23-24/8/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato.

L’anticipo della quinta giornata del campionato tedesco inizia con il confronto tra Stoccarda e Darmstadt. Inizia con qualche sussulto per gli Svevi che vanno in svantaggio con un’autorete di Zagadou ma poi rimontano col solito super Guirassy e si prendono la terza quarta vittoria consecutiva.

Non deve faticare molto il Bayern Monaco. I bavaresi affrontano in casa il Bochum e risolvono subito la pratica con ben quattro reti nel primo tempo e completando poi l’opera nel secondo con un roboante 7-0 finale.

Crisi nera per l’Union Berlino. Nell’incontro interno contro l’Hoffenheim arriva la seconda sconfitta consecutiva e gli Orsi scendono sempre più in basso. Vince, anche se con l’uomo in meno, l’Augusta contro il Magonza per 2-1

Al Lipsia serve solo la rete di Werner per battere il Borussia Mönchengladbach e prendersi il terzo posto. A solo un solo punto c’è il Borussia Dortmund che con il gol di Reus vince contro il Wolfsburg rimane ancora imbattuto ed è a solo due punti dal Bayern Monaco.

Nel posticipo il Werder Brema vince in rimonta per 2-1 sul Colonia, Borre e Njinmah rispondono alla rete di Selke. Continua il momento magico del Leverkusen con un 4-1 convincente contro l’Heidenheim che vale un primo posto, a pari col Bayern, davvero inaspettato per le Aspirine.

Bundesliga, risultati

Venerdì 26 settembre

Stoccarda-Darmstadt 3-1 17’ aut. Zagadou (D), 22’ Millot (S), 32’, 90+2’ Guirassy (S)

Sabato 27 settembre

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 7-0 4’ Choupo-Moting, 13’, 54’, 88’ Kane, 29’ de Ligt, 38’ Sane, 81’ Tel

Augusta-Magonza 2-1 6’ Ajorque (M), 15’, 45’ Demirovic (A)

Borussia Dortmund-Wolfsburg 1-0 68’ Reus

Borussia Mönchengladbach- Lipsia 0-1 75’ Werner

Union-Berlino-Hoffenheim 0-2 22’ Kramaric, 38’ Beier

Werder Brema-Colonia 2-1 31’ Selke ( C), 38’ Borre (W), 67’ Njinmah (W)

Domenica 28 settembre

Leverkusen-Heidenheim 4-1 9′, 74′ Boniface (L), 58′ Dinkci (H), 63′ Hofmann (L), 82′ Adli (L)

Francoforte-Friburgo 0-0

Bundesliga, classifica finale

Bayern 13

Leverkusen 13

Stoccarda 12

Lipsia 12

Hoffenheim 12

Borussia Dortmund 11

Wolfsburg 9

Eintracht 7

Friburgo 7

Union Berlino 6

Brema 6

Augusta 5

Heidenheim 4

Bochum 3

Borussia Mönchengladbach 2

Colonia 1

Darmstadt 1

Magonza 1