Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 15-16-17/8/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della quarta giornata di campionato.

Ad inaugurare la quarta giornata di campionato è il Bayern Monaco che viene beffato dal Bayer Leverkusen all’Allianz Arena. I bavaresi vanno in vantaggio con Kane ma gli ospiti pareggiano con Grimaldo. Il Bayern non si arrende e trova la rete con Goretzka ma all’ultimo minuto il Bayer su rigore fa 2-2.

Momento d’oro per le Aspirine che sono in testa alla classifica. In grande forma anche il Lipsia che ne rifila all’Augusta facendo tutto nel primo tempo. Big match davvero molto intenso quello tra Friburgo e Borussia Dortmund con tante sorprese.

Le due squadre si sono colpite a suon di gol al termine di un roboante . Passa in vantaggio il Dortmund ma il Friburgo rimonta subito nel primo tempo. Il BVB trova il pari nella ripresa con Malen. Il Friburgo rimane in dieci per l’espulsione di Holfer e Hummels realizza la sua doppietta. C’è gloria anche per Reus che segna il definitivo 4-2.

Vince anche Stoccarda che ha iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato. Vittoria in rimonta per 3-1 sul Magonza con gli Svevi che salgono momentaneamente al quarto posto. A pari punti c’è anche l’Hoffenheim che stravince per 3-1 contro il Colonia.

Cade, invece, l’Union Berlino contro il Wolfsburg. I Lupi vanno in vantaggio ma gli Orsi trovano il pari con l’ex Atalanta Gosens. I padroni di casa non si arrendono e trovano il 2-1 con Maehle, altro ex atalantino. Nel posticipo il Bochum ospita l’Eintracht. Finisce con un pari dopo che le Aquile erano andate in vantaggio con Dina Ebimbe ma i padroni di casa hanno acciuffato il pareggio con Stoger.

Prima vittoria per l’Heidenheim ai danni del Brema. La squadra neopromossa confeziona un 4-2 dopo che il Werder era riuscito a pareggia al doppio svantaggio. Dincki e Beste hanno realizzato le due reti che hanno portato tre punti fondamentali. Il posticipo si è concluso con un 3-3 tra Darmstadt e Borussia Mönchengladbach con i padroni di casa che avevano segnato tre reti ma si sono fatti rimontare nella ripresa.

Venerdì 15 settembre

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2 7’ Kane (Mo), 24’Grimaldo (Le), 86’ Gotzeka (Mo), 90+4’ Palacios (Le)

Sabato 16 settembre

Colonia-Hoffenheim 1-3 1’ Kramaric (H), 28’ Grillitsch (H), 52’ Beier (H), 61’ Selke (K)

Lipsia-Augusta 3-0 7’Simons, 11’ Openda, 27’ Raum

Friburgo-Borussia Dortmund 2-4 11’, 88’ Hummels (B), 45+2’ Holer (F), 45+6’ Hofler (F), 61’ Malen (B), 90+2’ Reus (B)

Magonza-Stoccarda 1-3 56’, 85’ Guirassy (S), 70’ Barreiro (M)

Wolfdburg-Union Berlino 2-1 12’ Wind (W), 28’ Gosens (U), 30’ Maehle (W)

Bochum-Eintracht 1-1 55′ Dina Ebimbe (E), 74′ Stoger (B)

Domenica 17 settembre

Heidenheim-Werder Brema 4-2 5’Kleindienst (H), 44′, 68′ Dinkci (H), 49′ Ducksch (W), 64′ Weiser (W), 76′ Beste (H)

Darmstadt-Borussia Mönchengladbach 3-3 8′ Mehlem (D), 10′ Maglica (D), 33′ Skarke (D), 56′ Siebatcheu (B), 74′ Neuhaus (B), 77′ Cvancara (B)

Bundesliga, classifica finale

Leverkusen 10

Bayern 10

Lipsia 9

Stoccarda 9

Hoffenheim 9

Wolfsburg 9

Borussia Dortmund 8

Union Berlino 6

Eintracht 6

Friburgo 6

Heidenheim 4

Brema 3

Bochum 3

Borussia Mönchengladbach 2

Augusta 2

Colonia 1

Darmstadt 1

Magonza 1