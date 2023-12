Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 14ª giornata 9-10 dicembre 2023

Clamoroso in Germania. Nella 14ª giornata della Bundesliga cade rovinosamente il Bayern Monaco. Sconfitta epocale per 5-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte come era già accaduto nell’ultima cinquina incassata nella stagione 2019-20. Ad affossare la squadra di Tuchel, sono stati Marmoush al 12′, la doppietta di Dina-Ebimbe al 31′ e 50′, Larsson al 36′ e Knauff al 60′.

Che rivincita per l’allenatore dell’Eintracht, Dino Toppmöller (chiamato così in onore di Zoff), esonerato dal Bayern Monaco ai tempi dell’era di Nagelsmann quando era suo vice. Per i bavaresi prima sconfitta in Bundesliga che alla fine, visto il pareggio tra Stoccarda e Bayer Leverkusen si possono ritenere anche fortunati.

Le asperine di Leverkusen con il pareggio per 1-1 sul campo del temibile Stoccarda, terzo in classifica a -5 dalla vetta, allungano solo di un punto in classifica e mantengono l’imbattibilità. Statisticamente restano gli unici imbattuti nei top 5 campionati d’Europa.

Nelle altre partite di questa 14ª giornata di Bundesliga, il Werder Brema vince 2-0 contro l’Augsburg e si allontana dalla zona retrocessione. Nella zona calda arrivano 3 punti pesanti anche per l’Heidenheim che batte 3-2 il Darmstadt, che viene raggiunto dal Mainz, fanalino di coda, con il pareggio per 0-0 nello scontro diretto contro il Colonia.

Torna a vincere l’Union Berlino, a secco di successi dal 26 agosto grazie ad un 3-1 rifilato al Borussia Moenchengladbach. Il Friburgo batte di misura per 1-0 il Wolfsburg in trasferta e si porta a ridosso della zona europea. A proposito di zona più nobile, quella di Champions League, nello scontro diretto grande vittoria del Lipsia nei confronti del Borussia Dortmund per 3-2. Tre punti anche per il Werder che batte l’Augsburg e l’Hoffenheim, 3-1 contro il Bochum.

Risultati della 14ª giornata della Bundesliga:

Hoffenheim-Bochum 3-1, 32′ aut. Masovic (H), 43′ Kramaric (H), 76′ Bebou (H), 90′ Paciencia (B)

Werder Brema-Augsburg 2-0, 39′ Stark, 65′ Ducksch

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 5-1, 12′ Marmoush (EF), 31′, 50′ Dina-Ebimbe (EF), 36′ Larsson (EF), 44′ Kimmich (BM), 60′ Knauff (EF)

Heidenheim-Darmstadt 3-2, 42′ Schoppner (H), 52′ Skarke (D), 60′ aut. Maloney (D), 69′, 71′ Mainka (H)

Union Berlino-Borussia Moenchengladbach 3-1, 24′ rig. Volland (UB), 50′ Hollerbach (UB), 75′ Kaufmann (UB), 77′ Plea (BM)

Wolfsburg-Friburgo 0-1, 74′ Gregoritsch

Borussia Dortmund-Lipsia 2-3, 32′ aut. Bensebaini (L), 45+5′ Sule (B), 54′ Baumgartner (L), 90′ Poulsen (L), 90+3′ Fullkrug (B)

Stoccarda-Bayer Leverkusen 1-1, 40′ Fuhrich (S), 47′ Wirtz

Colonia-Mainz 0-0

Classifica della Bundesliga dopo la 14ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 36 14 11 3 0 39 12 2 Bayern Monaco 32 13 10 2 1 44 14 3 Stoccarda 31 14 10 1 3 34 16 4 RB Lipsia 29 14 9 2 3 34 15 5 Borussia Dortmund 25 14 7 4 3 28 23 6 Hoffenheim 23 14 7 2 5 28 24 7 Eintracht Francoforte 21 14 5 6 3 24 16 8 SC Freiburg 21 14 6 3 5 17 23 9 Augsburg 17 14 4 5 5 23 27 10 Borussia Monchengladbach 16 14 4 4 6 28 31 11 Wolfsburg 16 14 5 1 8 18 25 12 Werder Brema 14 14 4 2 8 20 27 13 1. FC Heidenheim 1846 14 14 4 2 8 21 30 14 Bochum 13 14 2 7 5 15 29 15 1. FC Union Berlin 10 13 3 1 9 15 28 16 Colonia 10 14 2 4 8 10 24 17 Mainz 9 14 1 6 7 12 26 18 SV Darmstadt 98 9 14 2 3 9 17 37