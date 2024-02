Bundesliga 2023-2024, Leverkusen vince e allunga a +8 su il Bayern Monaco in piena crisi

Bundesliga logo

Continua in Bundesliga la corsa verso il titolo del Bayer Leverkusen. La squadra di Xavi Alonso sa solo vincere: in 32 partite stagionali le aspirine hanno vinto ben 28 volte e pareggiate le restanti quatto. L’ultimo successo nella 22ª giornata in trasferta per 2-1 sul campo dell’Heidenheim, grazie alle reti di Frimpong e Adlii gli permette di allungare a +8 ed ipotecare la vittoria finale.

L’allungo del Bayer Leverkusen è agevolato dalla settimana nera del Bayern Monaco. Dopo la sconfitta di Champions contro la Lazio, i bavaresi inciampano per 3-2 sul campo del Bochum. Un passo falso che potrebbe essere decisivo sia per la vittoria finale in Bundesliga dominata nell’ultimo decennio che per la panchina di Tuchel, con Flick in prima fila per sostituirlo.

L’unica nota positiva del Bayern Monaco è Harry Kane che continua a segnare in Bundesliga, 25 gol in 22 partite, ma rischia anche quest’anno di non vincere nulla in una squadra che ha vinto per 11 volte consecutive il titolo.

Xabi Alonso está a punto de acabar con la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga, llevan 10 años seguidos siendo campeones.



Xabi Alonso cuando llegó al Bayer Leverkusen la temporada pasada, estaban en puestos de descenso.



Esto es histórico. DON XABI ALONSO. pic.twitter.com/emGdSniJ7w — MT (@MadridTotal_) February 18, 2024

Per il resto in questa 22ª giornata di Bundesliga in zona Champions si registrano le vittorie del Lipsia, 2-0 al Borussia Monchengladbach, e lo Stoccarda, 2-1 sul fanalino di coda Darmstadt, che rafforza il terzo posto, allungando sul Borussia Dortmund che non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Wolfsburg. In coda vincono anche il Mainz per 1-0 contro l’Ausburg e si avvicina al Colonia sconfitto in casa per 1-0 dal Werder Brema e in trasferta per 1-0 l’Union Berlino contro l’Hoffenheim. Pirotecnico 3-3 tra Friburgo e Eintracht Francoforte.

Classifica Bundesliga 2023-2024 dopo la 22ª giornata

1 Bayer Leverkusen 58 22 18 4 0 57 15 2 Bayern Monaco 50 22 16 2 4 61 25 3 Stoccarda 46 22 15 1 6 51 28 4 Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 5 RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 6 Eintracht Francoforte 33 22 8 9 5 34 28 7 Werder Brema 29 22 8 5 9 31 34 8 SC Freiburg 29 22 8 5 9 29 40 9 Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 10 1. FC Heidenheim 1846 27 22 7 6 9 31 38 11 Bochum 25 22 5 10 7 26 41 12 Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 13 1. FC Union Berlin 24 22 7 3 12 21 35 14 Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 15 Borussia Monchengladbach 22 22 5 7 10 36 43 16 Colonia 16 22 3 7 12 15 36 17 Mainz 15 22 2 9 11 17 35 18 SV Darmstadt 98 12 22 2 6 14 23 51