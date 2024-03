Bundesliga 2023-2024, 24ª giornata: Leverkusen vince il derby del Reno, + 10 sul Bayern Monaco

Bayer Leverkusen incontrastato leader in Bundesliga. La squadra di Xavi Alonso vince il derby del Reno contro il Colonia per 2-0 e allunga in classifica, + 10 sul Bayern Monaco fermato e raggiunto al 87′ dal Friburgo.

Bayer Leverkusen are 𝟏𝟎 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 clear at the top of the Bundesliga 🙌 pic.twitter.com/eh780DNSM3 — B/R Football (@brfootball) March 3, 2024

Le asprine dopo 24 giornate di Bundesliga hanno ottenuto 20 vittorie e 4 pareggi, ed è bene ricordarlo sono l’unica squadra, nei top 5 campionati europei, a non aver mai perso e potrebbe diventare la prima in Germania a completare un’intera stagione senza sconfitte, chapeau.

Nella 24ª giornata di Bundesliga, il Bayer Leverkusen ha liquidato il Colonia per 2-0, grazie alle reti di Frimpong e di Grimaldo, sfruttando la superiorità numerica dopo appena 14 minuti a causa dell’espulsione di Thielmann, rimediata per un duro intervento su Xhaka.

⚔️ 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐉𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐋𝐄𝐓𝐀𝐋.



Grimaldo: 11 goles y 10 asistencias.

Frimpong: 10 goles y 9 asistencias. #LaCasadelFútbol #Bundesliga https://t.co/tYdyfeovwb pic.twitter.com/yUyxli1lDM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 3, 2024

Perde punti e speranze di titolo il Bayern Monaco, raggiunto dal Friburgo al 87′ da Holer nell’anticipo della 24ª giornata di Bundesliga. Situazione insostenibile tra Tuchel e l’intero spogliatoio, una spaccatura che porterà l’allontanamento del tecnico a fine stagione. Addirittura secondo il quotidiano tedesco Bild, è a forte rischio la sua presenza contro la Lazio nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Per il resto in Bundesliga vincono tutte le pretendi ad un piazzamento Champions: Stoccarda, Borussia Dortmund, Lipsia ed Eintracht Francoforte. In coda batosta casalinga del fanalino Darmstadt, 6-0 contro l’Augsburg. In zona retrocessione sempre Colonia e Mainz.

Bundesliga 2023-2024: risultati 24ª giornata

01/03/2024 20:30 FRIBURGO 2 – 2 BAYERN MONACO 02/03/2024 15:30 MAINZ 05 1 – 1 BORUSSIA MONCHENGLADBACH 02/03/2024 15:30 UNION BERLINO 0 – 2 BORUSSIA DORTMUND 02/03/2024 15:30 BOCHUM 1 – 4 LIPSIA 02/03/2024 15:30 DARMSTADT 98 0 – 6 AUGSBURG 02/03/2024 15:30 HEIDENHEIM 1846 1 – 2 EINTRACHT FRANCOFORTE 02/03/2024 18:30 WOLFSBURG 2 – 3 STOCCARDA 03/03/2024 15:30 COLONIA 0 – 2 BAYER LEVERKUSEN 03/03/2024 17:30 HOFFENHEIM 2 – 1 WERDER BREMA

Bundesliga 2023-2024: classifica dopo la 24ª giornata

Ps Pt G V N P GF GS DR MP 1 BAYER LEVERKUSEN 64 24 20 4 0 61 16 +45 2.67 2 BAYERN MONACO 54 24 17 3 4 65 28 +37 2.25 3 STOCCARDA 50 24 16 2 6 55 31 +24 2.08 4 BORUSSIA DORTMUND 44 24 12 8 4 48 30 +18 1.83 5 LIPSIA 43 24 13 4 7 53 31 +22 1.79 6 EINTRACHT FRANCOFORTE 37 24 9 10 5 38 31 +7 1.54 7 HOFFENHEIM 33 24 9 6 9 43 44 -1 1.38 8 WERDER BREMA 30 24 8 6 10 33 37 -4 1.25 9 FRIBURGO 30 24 8 6 10 32 44 -12 1.25 10 AUGSBURG 29 24 7 8 9 39 41 -2 1.21 11 HEIDENHEIM 1846 28 24 7 7 10 34 42 -8 1.17 12 BORUSSIA MONCHENGLADBACH 26 24 6 8 10 42 46 -4 1.08 13 WOLFSBURG 25 24 6 7 11 30 39 -9 1.04 14 UNION BERLINO 25 24 7 4 13 23 39 -16 1.04 15 BOCHUM 25 24 5 10 9 29 50 -21 1.04 16 COLONIA 17 24 3 8 13 16 39 -23 0.71 17 MAINZ 05 16 24 2 10 12 19 38 -19 0.67 18 DARMSTADT 98 13 24 2 7 15 24 58 -34 0.54