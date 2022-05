Bundesliga 2022-2023: le 18 squadre partecipanti

Definito l’elenco delle squadre che saranno protagoniste nel prossimo campionato della prima divisione tedesca.

Sarà di nuovo caccia al Bayern Monaco per una Bundesliga chiamata a rinnovarsi in tutto e per tutto.

Tra vecchie e nuove conoscenze del calcio tedesco, l’elenco delle squadre partecipanti al campionato è stato finalmente stilato e tutto farebbe pensare ad un nuovo trionfo della squadra bavarese con il Borussia Dortmund che cercherà di rendere invano lo sforzo dei rivali.

Sarà una Bundes inedita anche per gli interpreti visto che Haaland non sarà più presente nella rosa dei gialloneri di Dortmund e probabilmente anche Lewandowski abbandonerà la competizione.

Potrebbero approfittarne Bayer Leverkusen e Red Bull Lipsia chiamate a spezzare l’egemonia delle superpotenze tedesche.

Anche Union Berlino, Friburgo e Colonia sono chiamate a confermare l’ottima stagione dello scorso campionato, mentre l’Eintracht Francorte deve sicuramente migliorare lo “score” della stagione precedente, salvata dall’incredibile vittoria dell’Europa League.

Chi si è salvato in maniera rocambolesca è sicuramente l’Hertha Berlino che ha vinto lo spareggio meritandosi, dunque, la permanenza in Bundesliga.

Arminia Bielefeld e Greuther Furth, retrocesse l’anno precedente, saranno protagoniste in Bundesliga.2, mentre ad essere promosse sono due nobili del calcio tedesco finalmente tornate nel posto che gli spetta, ovvero lo Schalke 04 e il Werder Brema.

L’elenco delle squadre partecipanti

FC Augsburg

Hertha Berlin

Union Berlin

Vfl Bochum

Werder Bremen

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

1899 Hoffenheim

1 FC Koln

Red Bull Leipzig

Bayer Leverkusen

Mainz 05

Borussia Monchengladbach

Bayern Munich

Schalke 04

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg