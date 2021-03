Bundesliga 2020-2021, risultati 26° giornata: poker Bayern Monaco, ok Lipsia, pareggio Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il vantaggio per il Bayern Monaco rimane invariato sul Lipsia, ancora quattro punti separano le due compagini impegnate nella lotta scudetto, i Bavaresi si impongono 4 a 0 in casa contro lo Stoccarda, tripletta di Lewandowsky e rete di Gnabry, gli uomini Redbull invece vincono 1 a 0 in casa dell’Arminia Bielefeld.

L’Eintracht di Francoforte fa pokerissimo contro l’Union Berlino, finisce 5 a 2 per i padroni di casa; pareggio per il Borussia Dortmund in casa del Colonia, 2 a 2 alla fine delle ostilità. Bella vittoria del Wolfsburg in casa del Werder Brema, 2 a 1 per la squadra della Wolksvagen che è in piena corsa per il terzo posto con quattro lunghezze di vantaggio sull’Eintracht.

Ancora una sconfitta interna per lo Schalke 04, questa volta è il Borussia Monchengladbach a vincere, sono ben 3 le reti messe a segno dagli ospiti, 3 a 0 il risultato finale; vittoria esterna anche per il Mainz 05 che batte 2 a 1 l’Hoffenheim e supera il Colonia al terzultimo posto. Vince in casa l’Hertha Berlino, 3 a 0, contro il Bayer Leverkusen, le marcature sono messe a segno nei primi 30 minuti; vince nel suo stadio anche il Friburgo, rotondo 2 a 0 sull’Augsburg.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Arminia Bielefeld – Lipsia 0 – 1

Colonia – Borussia Dortmund 2 – 2

Eintracht Francoforte – Union Berlino 5 – 2

Bayern Monaco – Stoccarda 4 – 0

Werder Brema – Wolfsburg 1 – 2

Schalke 04 – Borussia M’Gladbach 0 – 3

Hoffenheim – Mainz 1 – 2

Hertha BSC – Bayer Leverkusen 3 – 0

Friburgo – Augsburg 2 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 61

Lipsia 57

Wolfsburg 51

Eintracht Francoforte 47

Borussia Dortmund 43

Bayer Leverkusen 40

Union Berlino 38

Friburgo 37

Stoccarda 36

Borussia M’Gladbach 36

Hoffenheim 30

Werder Brema 30

Augsburg 29

Hertha BSC 24

Mainz 24

Colonia 23

Arminia Bielefeld 22

Schalke 04 10

