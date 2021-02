Bundesliga 2020-2021, risultati 23° giornata: vincono Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Pokerissimo del Bayern Monaco, 5 a 1, in casa contro il Colonia, doppiette per Lewandowsky e Gnabry, rete iniziale di Maxim Choupo-Moting, rete delle bandiera di Skhari; stesso risultato, 5 a 1 per i padroni di casa, nella sfida tra Stoccarda e Schalke 04.

Il Lipsia tiene il passo della capolista sconfiggendo 3 a 2 il Borussia Monchengladbach, in svantaggio 2 a 0 nel primo tempo nella ripresa scende in campo trasformata e rimonta, il goal partita arriva al 93esimo con Sørlot; il Borussia Dortmund vince con facilita contro l’Arminia Bielefeld, 3 a 0 il risultato finale. Sconfitta per l’Eintracht di Francoforte, 2 a 1 in casa del Werder Brema; il Wolfsburg mantiene il terzo posto sconfiggendo in casa 2 a 0 l’Hertha Berlino.

Pareggio 1 a 1 tra Union Berlino e Hoffenheim, le due reti arrivano entrambe nella prima frazione di gioco; finisce 0 a 0 invece lo scontro salvezza tra Mainz e Augsburg. A reti bianche, 0 a 0, anche la sfida tra Bayer Leverkusen e Friburgo; in classifica marcatori guida in scioltezza sempre Lewandowsky con 28 reti, segue a distanza Silva con 18 e Haaland con 17.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Werder Brema – Eintracht Francoforte 2 – 1

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 3 – 0

Bayern Monaco – Colonia 5 – 1

Stoccarda – Schalke 04 5 – 1

Wolfsburg – Hertha BSC 2 – 0

Lipsia – Borussia M’Gladbach 3 – 2

Union Berlino – Hoffenheim 1 – 1

Mainz – Augsburg 0 – 1

Bayer Leverkusen – Friburgo 1 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 52

Lipsia 50

Wolfsburg 45

Eintracht Francoforte 42

Bayer Leverkusen 40

Borussia Dortmund 39

Union Berlino 34

Friburgo 34

Borussia M’Gladbach 33

Stoccarda 32

Augsburg 29

Hoffenheim 27

Werder Brema 26

Colonia 21

Hertha BSC 18

Arminia Bielefeld 18

Mainz 17

Schalke 04 9

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS