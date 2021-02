Bundesliga 2020-2021, risultati 20° giornata: vincono Bayern Monaco e Lipsia, sconfitta Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince 1 a 0 sul campo dell’Hertha Berlino e rimane saldamente in testa alla classifica della Bundesliga dopo la 20esima giornata, Lewandowsky sbaglia un rigore in apertura ma poi Coman dieci minuti più tardi mette a segno al rete della vittoria; brutta sconfitta per il Borussia Dortmund, 2 a 1 in casa del Friburgo, e perde definitivamente i contatti con i primi, rimanendo a meno 16 dal Bayern.

Il Lipsia insegue la capolista vincendo 3 a 0 in casa dello Schalke 04, sono però sette le lunghezze che separano la squadra RedBull dai Rossi di Baviera; terza posizione occupata dal Wolfsburg che si aggiudica i tre punti vincendo in trasferta con l’Augsburg, 2 a 0 alla fine dei novanta minuti. Il Bayer Leverkusen schiaccia lo Stoccarda con un sonoro 5 a 2; vittoria a sorpresa per il Colonia che espugna il campo del Monchengladbach per 2 a 1.

Vittoria importantissima per il Mainz 05, 1 a 0, in chiave salvezza, i tre punti ottenuti contro l’Union Berlino avvicinano gli uomini di Svensson al terzultimo posto e quindi alla salvezza; il posticipo di domenica sera tra Hoffenheim e Eintracht di Francoforte viene vinto dai rossoneri.

In classifica cannonieri guida sempre Lewandowsky con 24 reti, otto di vantaggio su Andre Silva secondo a quota 16 e dieci su Halaand e Weghorst con 14.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hertha BSC – Bayern Monaco 0 – 1

Mainz – Union Berlino 1 – 0

Bayer Leverkusen – Stoccarda 5 – 2

Augsburg – Wolfsburg 0 – 2

Schalke 04 – Lipsia 0 – 3

Friburgo – Borussia Dortmund 2 – 1

Borussia M’Gladbach – Colonia 1 – 2

Hoffenheim – Eintracht Francoforte 1 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 48

Lipsia 41

Wolfsburg 38

Eintracht Francoforte 36

Bayer Leverkusen 35

Borussia Dortmund 32

Borussia M’Gladbach 32

Friburgo 30

Union Berlino 29

Stoccarda 25

Werder Brema 22

Hoffenheim 22

Augsburg 22

Colonia 21

Hertha BSC 17

Arminia Bielefeld 17

Mainz 13

Schalke 04 8

