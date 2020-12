Bundesliga 2020-2021, risultati 12° giornata: vincono Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 12° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Turno infrasettimanale di Bundesliga che si apre con il pareggio tra Eintracht di Francoforte e Borussia Monchengladbach, finisce 3 a 3 con doppietta di Silva e goal di Barkok per i padroni di casa e tripletta di Stindl per gli ospiti. Il Bayer Leverkusen travolge il Colonia per 4 a 0, bastano sessanta minuti agli ospiti per mettere a segno il poker vincente.

Vittoria sofferta per il Bayern Monaco in casa contro il Wolfsburg, finisce 2 a 1 con doppietta di Lewandowsky; vince in trasferta il Lipsia, 1 a 0 sul campo dell’Hoffenheim. Vince lontano da casa anche il Borussia Dortmund che si impone 2 a 1 in casa del Werder Brema; altra vittoria esterna quella del Friburgo, 2 a 0, sullo Schalke 04 sempre più ultimo in classifica.

L’Augsburg vince di misura in casa dell’Arminia Bielefeld, 1 a 0 alla fine dei novanta minuti; unico pareggio senza reti quello tra Hertha Berlino e Mainz. In classifica cannonieri in testa c’è sempre Lewandowsky con 15 reti, in seconda posizione Halaand con 10 e in terza la coppia Weghorst Silva a quota 9.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eintracht Francoforte – Borussia M’Gladbach 3 – 3

Hertha BSC – Mainz 0 – 0

Werder Brema – Borussia Dortmund 1 – 2

Stoccarda – Union Berlino 2 – 2

Schalke 04 – Friburgo 0 – 2

Colonia – Bayer Leverkusen 0 – 4

Arminia Bielefeld – Augsburg 0 – 1

Bayern Monaco – Wolfsburg 2 – 1

Hoffenheim – Lipsia 0 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayer Leverkusen 28

Bayern Monaco 27

Lipsia 27

Borussia Dortmund 22

Wolfsburg 21

Union Berlino 18

Stoccarda 18

Borussia M’Gladbach 18

Augsburg 16

Eintracht Francoforte 14

Friburgo 14

Hertha BSC 13

Hoffenheim 12

Werder Brema 11

Colonia 10

Arminia Bielefeld 7

Mainz 6

Schalke 04 4

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS