Bundesliga 2020-2021, il piano: stop a fine giugno, 2 settimane di vacanza, preparazione e inizio a fine agosto

La Bundesliga già sta lavorando per la prossima stagione 2020-2021 e avrebbe stilato un piano: questo campionato finirebbe a fine giugno, poi ci sarebbero 14 giorni di vacanza, a fine luglio ci sarebbero i ritiri delle squadre per la preparazione atletica in vista del nuovo campionato, che inizierebbe a fine agosto

In Germania il calcio è tornato, ma la Bundesliga già sta lavorando alla messa a disposizione di un piano per la prossima stagione, perché difficilmente sarà possibile tornare subito alla normalità dopo i difficili mesi dell’emergenza per la pandemia del Coronavirus, al secolo Covid-19.

Al momento, d’altronde, già si sono disputate due giornate, la 26° e la 27°, e, qualora non dovessero esserci problemi e complicazioni, il campionato 2019-2020 dovrebbe terminare regolarmente entro fine giugno.

Particolare non irrilevante: la Bundesliga si concluderà proprio quando tutti gli altri campionati riprenderanno e, soprattutto, dovrà attendere più di un mese, di fatto di inattività, per partecipare alla ripresa di Champions League e Europa League.

Proprio per questo, la DFL si sta discutendo per organizzare un piano che permetta di disputare le coppe europee senza mostrare le differenze di condizione fisica e, soprattutto, tenendo conto dell’inizio della prossima stagione 2020-2021.

Infatti, la Bundesliga starebbe pensando di mandare i calciatori in vacanza per quattordici giorni, così da ricominciare la preparazione atletica a metà luglio, permettendo agli stessi di essere pronti per inizio agosto, così da disputare le coppe e l’inizio della nuova stagione, che avverrebbe nella seconda metà-fine agosto.

Ovviamente, qualora venisse approvato questo piano, ci sarebbe da risolvere il problema relativo ai contratti in scadenza a fine stagione, che, per la FIFA, termineranno solo con la conclusione delle competizioni internazionali.

In tal senso, i calciatori, avendo già completato la stagione, dovrebbero tornare nel vecchio club, disputare un mese di coppe e solo dopo, nel caso, accasarsi o riunirsi con la rispettiva nuova squadra.

