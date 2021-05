Bundesliga 2020-2021: Bayern Monaco campione di Germania per la 9° volta consecutiva

La squadra di Monaco di Baviera vince per l’ennesima volta il campionato tedesco; come l’Inter, Lewandoski e co. non hanno nemmeno avuto il tempo di giocare e a causa al risultato della contendente hanno trionfato

Grazie alla sconfitta del Lipsia ieri(3-2 con il Borussia Dortmund), il Bayern Monaco è campione di Germania per la 9° volta consecutiva e per la 31° della sua storia. Nonostante qualche punto perso all’inizio, anche per la stanchezza della passata stagione, i bavaresi hanno dominato anche quest’anno e continuano a scrivere importanti pagine del calcio europeo.

Il Bayern assalta il titolo nazionale in particolare dal 1995: da quell’anno su 26 campionati, in 23 sono sempre arrivati primi o secondi. In più se si guarda la classifica generale dei titoli vinti, si nota un clamoroso distacco tra la prima, ovvero i bavaresi con 31, e la seconda ovvero i due Borussia a 5. Solo in Germania c’è una simile distanza nei top 5 campionati europei.

Al centro di questo titolo troviamo come sempre Robert Lewandoski che con la tripletta di ieri è arrivato a 39 goal in 27 partite(+7 assist) in campionato avvicinandosi sempre di più a battere il record di goal in una stagione di Bundes che resiste da 50 anni. Il record è ora quello di Gerd Muller, 40 goal, ma con due partite rimaste è molto probabile l’aggancio e il sorpasso del bomber polacco.

