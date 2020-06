Bundesliga 2019-2020, tutti i verdetti: Lipsia e ‘Gladbach in CL, Wolfsburg preliminari EL, Dusseldorf retrocesso, Werder Brema allo spareggio

Tutti i verdetti del campionato tedesco dopo l’ultima giornata. Lipsia e Borussia Moenchengladbach faranno compagnia a Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions League, mentre Leverkusen, Hoffenheim e Wolfsburg andranno in Europa League. Retrocedono Padeborn e Fortuna Dusseldorf, Werder Brema al play-outt.

Si è conclusa quest’oggi la stagione 2019-2020 di Bundesliga che ha decretato i suoi ultimi verdetti, con risultati importanti per quanto riguarda la zona europea e la zona retrocessione.

Oltre al Bayern Monaco campione ed al Borussia Dortmund secondo, in Champions League ci vanno Lipsia e Borussia Moenchengladbach. I Fohlen tornano nella massima competizione europea dopo 5 anni grazie al successo maturato sull’Hertha Berlino per 2-1.

Il tutto ai danni del Bayer Leverkusen che dovrà accontentarsi dell’Europa League, con la vittoria delle Aspirine sul Magonza resa completamente inutile. Ai gironi di Europa League si qualifica anche l’Hoffenheim che ha travolto 4-0 il Dortmund e resta davanti al Wolfsburg, sconfitto dal Bayern con lo stesso risultato.

Wolfsburg che disputerà i preliminari di Europa League che erano già in cassaforte prima di oggi, visto che il Friburgo distava quattro lunghezze. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, a spuntarla è stato il Werder Brema che con il 5-0 rifilato al Colonia si è assicurato la disputa del play-out che disputerà contro una tra Heindheim ed Amburgo.

Si fa del male da solo il Fortuna Dusseldorf a cui sarebbe bastato anche un pareggio in casa dell’Union Berlino per tagliare il Werder fuori dai giochi. Invece, il Dusseldorf è stato schiantato con un netto 3-0, finendo per retrocedere assieme al Padeborn, già retrocesso da qualche settimana

