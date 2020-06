Bundesliga 2019-2020, risultati 29° giornata: Bayern Monaco forza 5, Borussia Dortmund gioca a tennis

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 29° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco si libera con facilità del Fortuna Dusseldorf, il risultato finale di 5 a 0 dimostra che i padroni di casa dominano la partita dal primo all’ultimo minuto; doppietta di Lewandowsky e le reti di Pavard, Davies e l’autogol di Jorgensen in meno di un’ora chiudono ogni speranza per gli ospiti. Domenica sera il Borussia Dortmund risponde alla capolista schiantando il Paderborn, ultima in classifica, con un risultato tennistico, l’incontro finisce infatti 6 a 1; dopo un primo tempo piuttosto noioso la ripresa diventa un tiro al bersaglio, Sancho mette a segno una tripletta, le altre reti messe a segno da Hazard, Hakimi e Schmelzer.

Vittoria 4 a 1 per il Borussia Monchengladbach sul Union Berlino, il figlio di Thuram, Marcus è autore di una bella doppietta che spegne la reazione degli ospiti; vittoria in trasferta per l’Eintracht di Francoforte, 2 a 1 sul campo del Wolfsburg, il goal vittoria è messo a segno dal giapponese Kamada a pochi minuti dal termine. Netta vittoria per l’Hertha Berlino contro l’Augsburg, 2 a 0 alla fine dei 90 minuti.

Il Bayer Leverkusen vince di misura in casa del Friburgo con una rete di Havertz a metà secondo tempo, 1 a 0 per gli ospiti al triplice fischio; vittoria corsara anche per l’Hoffenheim in casa del Mainz 05, sempre 1 a 0 con rete di Bebou, da segnalare il rigore sbagliato da Zuber al 27esimo del primo tempo.

Lo Schalke 04 viene battuto in casa dal Werder Brema, per i biancoverdi è una vittoria importantissima in chiave salvezza perché si riporta molto vicino alle squadre che li precedono, il finale di stagione sarà entusiasmante nella zona bassa di classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Friburgo – Bayer Leverkusen 0 – 1

Mainz – Hoffenheim 0 – 1

Schalke 04 – Werder Brema 0 – 1

Hertha BSC – Augsburg 2 – 0

Wolfsburg – Eintracht Francoforte 1 – 2

Bayern Monaco – Fortuna Düsseldorf 5 – 0

Borussia M’Gladbach – Union Berlino 4 – 1

Paderborn – Borussia Dortmund 1 – 6

Colonia – Lipsia 2 – 4

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 67

Borussia Dortmund 60

Lipsia 58

Borussia M’Gladbach 56

Bayer Leverkusen 56

Wolfsburg 42

Hoffenheim 42

Friburgo 38

Hertha BSC 38

Schalke 04 37

Colonia 34

Eintracht Francoforte 32

Augsburg 31

Union Berlino 31

Mainz 28

Fortuna Düsseldorf 27

Werder Brema 25

Paderborn 19

