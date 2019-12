Bundesliga 2019-2020, risultati 17° giornata: Lipsia campione d’Inverno, ok Bayern Monaco, ko Borussia Dortmund, pareggio Schalke

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Lipsia vince 3 a 1 contro l’Augsburg e balza in testa alla classifica, dopo essere andati in svantaggio nei primi minuti di partita il Lipsia riesce a ribaltare il risultato solo nei 20 minuti finali, in rete ancora Schick che mette a segno il 2 a 1, ci pensa poi Poulsen ad un minuto dalla fine a portare definitivamente il risultato sul 3 a 1.

Pareggio 0 a 0 per il Borussia Monchengladbach che non riesce a superare l’Hertha Berlino; vittoria 2 a 0 per il Bayern Monaco che supera il Wolfsburg solo nei minuti finali del match, in rete Zirkzee al 85esimo e Gnabry al 89esimo. Il Bayer Leverkusen espugna il campo del Mainz 05 con una rete di Alario al 93esimo.

Sconfitta per il Borussia Dortmund che vene battuto dall’Hoffenheim, i binacoblu vincono anche loro nel finale di partita, in rete Adamyam al 79esimo e Kramaric a tre minuti dalla fine. Vittoria di misura del Colonia sul Werder Brema, 1 a 0 al triplice fischio, tre punti fondamentali per la lotta salvezza; pareggio 2 a 2 tra Schalke 04 e Friburgo, la squadra di Wagner perde la grande occasione di scavalcare il Dortmund al quarto posto.

Vittoria 2 a 1 del Fortuna Dusseldorf sull’Union Berlino, una rete di Thommy al 90esimo regala 3 punti importanti per la lotta retrocessione; stesso risultato, 2 a 1 per i padroni di casa, nella sfida tra Paderborn e Eintracht di Francoforte, la neo promossa con questa vittoria ha ancora la speranza di salvarsi anche se l’impresa sembra proibitiva.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2 – 1

Colonia – Werder Brema 1 – 0

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 0 – 1

Bayern Monaco – Wolfsburg 2 – 0

Schalke 04 – Friburgo 2 – 2

Lipsia – Augsburg 3 – 1

Hertha BSC – Borussia M’Gladbach 0 – 0

Fortuna Düsseldorf – FC Union Berlin 2 – 1

SC Paderborn 07 – Eintracht Francoforte 2 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Lipsia 37

Borussia M’Gladbach 35

Bayern Monaco 33

Borussia Dortmund 30

Schalke 04 30

Bayer Leverkusen 28

Hoffenheim 27

Friburgo 26

Wolfsburg 24

Augsburg 23

FC Union Berlin 20

Hertha BSC 19

Eintracht Francoforte 18

Mainz 05 18

Colonia 17

Fortuna Düsseldorf 15

Werder Brema 14

SC Paderborn 07 12

