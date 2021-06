Buffon torna al Parma: è fatta!

Colpo delle ultime ore dei ducali che sono a un passo dal portiere campione del mondo del 2006 nato e cresciuto proprio nella squadra crociata

Buffon era alla ricerca di una nuova sfida affascinante e difficile ma soprattutto da primo portiere e probabilmente l’ha trovata: Gigi è a un passo dal grande ritorno al Parma, attualmente in serie B, l’accordo sarebbe vicinissimo con l’agente del giocatore che non avrebbe smentito la notizia mettendo il Parma come pista molto concreta per il futuro.

All’età di 43 anni, Buffon tornerebbe nella squadra dove ha militato nelle giovanili dal 1991 al 1995 e dove ha giocato con i grandi dal 1995 al 2001 prima di diventare una leggenda bianconera. Esordì contro il Milan mantenendo la porta inviolata e dopo esser diventato il titolare indiscusso con i ducali vinse nel 1999 una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana oltre ad un meraviglioso secondo posto nel 1997.

La nuova e ambiziosa proprietà, capitanata dal presidente Kyle Krause, vuole ritornare immediatamente in serie A e sta costruendo da subito un’ottima rosa per farlo, cominciando proprio da Buffon che darebbe anche una scossa morale ai compagni e ai tifosi.

Il sogno del portiere italiano è di giocare il mondiale del 2022 in Qatar a 45 anni battendo ogni record, per questo sarà necessario riportare il suo club in A e mostrare di essere ancora tra i migliori del campionato.

Migliori Bookmakers AAMS