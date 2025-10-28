Buffon approva Spalletti alla Juventus: “Il migliore per esperienza e carisma”

Mentre la Juventus cerca un nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivano parole di grande stima da parte di una leggenda bianconera. Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Luciano Spalletti, attuale favorito per la panchina della Vecchia Signora.

Il club ha ufficializzato lunedì la separazione da Tudor, dopo otto partite consecutive senza vittorie e quattro gare senza gol. L’ultimo successo risale al 4-3 nel Derby d’Italia contro l’Inter dello scorso 13 settembre. Da allora, i bianconeri hanno vissuto un crollo che ha spinto la dirigenza ad accelerare i contatti con Spalletti, considerato il principale candidato, davanti a nomi come Roberto Mancini e Raffaele Palladino.

Buffon: “Con Luciano non perdi mai troppo”

Durante la cerimonia per il centenario del Corriere dello Sport, tenutasi lunedì sera a Napoli, Buffon ha parlato chiaramente del possibile approdo di Spalletti a Torino:

“Per me Luciano è il profilo giusto per qualsiasi grande club che voglia restare ambizioso. Con lui non perdi mai troppo. È un uomo di calcio, una grande persona e un grande allenatore.”

Un rapporto costruito in Nazionale

Buffon e Spalletti hanno lavorato insieme nel biennio 2023-2025 durante l’esperienza azzurra: Spalletti come commissario tecnico e Buffon come capo delegazione. Un rapporto professionale e umano che ha lasciato il segno, tanto che l’ex portiere non ha esitato a definirlo:

“Il migliore in circolazione per esperienza, carisma e autorevolezza. È l’uomo giusto per i club ambiziosi che vogliono continuare a esserlo. È un peccato vederlo ancora senza panchina.”

Juventus-Spalletti, il dialogo è aperto

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, la Juventus starebbe preparando un incontro faccia a faccia con Spalletti già martedì, per offrirgli un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.

Dopo aver rifiutato offerte importanti dall’estero, tra cui Fenerbahçe e alcune proposte dal Qatar, Spalletti sembra pronto a tornare in Serie A, e la panchina bianconera potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per un nuovo grande ciclo.

Le parole di Buffon, figura iconica della Juventus e profondo conoscitore dell’ambiente, suonano come un’investitura: il club bianconero potrebbe presto rimettere le proprie ambizioni nelle mani di Luciano Spalletti.

