Bremer Inter, i nerazzurri escono allo scoperto e confermano l’interesse per il giocatore del Torino. Tutti i dettagli e le news sulla trattativa.

Non è più ormai un segreto: l’Inter è in pressing su Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è rivelato una delle sorprese dello scorso campionato di Serie A, tanto da essere premiato come miglior giocatore della stagione. Con trentatré presenze e tre reti, Bremer si è confermato anche tra i migliori della squadra allenata da Ivan Jurić. Tuttavia, la sua avventura in granata potrebbe terminare.

Le capacità del giocatore non sono di certo passate inosservate agli occhi di Beppe Marotta che, dopo il ritorno di Romelu Lukaku, vuole regalare un’altra gioia ai suoi tifosi. Bremer sembra essere il profilo perfetto per Simone Inzaghi. Il difensore andrebbe a sostituire Milan Škriniar che pare essere tentato dalle avance del PSG. Per lui un ultimatum: restare o abbandonare il progetto.

Mentre l’ex Sampdoria decide il suo futuro, Bremer rimane sempre un pallino della piazza nerazzurra. Non a caso è già comparsa la sua maglietta, con il numero 17, tra le fila dei supporters. Diverse fonti, quindi, hanno già confermato che l’accordo tra il difensore e la società fosse una cosa ormai risaputa. Ma nel calciomercato nulla sembra essere così scontato.

Bremer Inter, la cifra chiesta dal Torino

Urbano Cairo non intende fare sconti per uno dei suoi migliori giocatori. Il patron del Torino non ha alcuna intenzione di scendere dai 50 milioni che ha sempre chiesto. Marotta dovrà giocare al ribasso se vorrà davvero accelerare la trattativa che ormai è entrata nel vivo. L’Inter, tra l’altro, vorrebbe provare anche ad inserire una contropartita per ammortizzare l’enorme costo del cartellino.

Tra quelle possibili c’è Cesare Casadei, classe 2003 che sembra essere uno dei giocatori promettenti della primavera nerazzurra. Il giocatore piace molto ai granata ma resterà da convincere il Toro sotto l’aspetto economico. Nel caso in cui l’affare Bremer non dovesse decollare, resta l’ipotesi Nikola Milenković della Fiorentina su cui, però, c’è anche il Napoli che potrebbe volerlo come sostituto di Kalidou Koulibaly.