BREAKING NEWS: Perez lascia la Racing Point a fine stagione

Perez lascia la Racing Point a fine stagione

Non sono passate molte ore da quando la Racing Point aveva confermato la solidità del ruolo di Sergio Perez in Racing Point che invece giunge la smentita. é appena arrivata infatti l’ufficialità dell’addio fra il messicano che la “Mercedes Rosa” a fine stagione in corso.

Racing Point e Perez: pronti al divorzio. Fonte: Perez twitter ufficiale

Il divorzio fra Perez e Racing Point

A fine 2020 la scuderia in rosa avrà un posto libero per tanti pretendenti. Anche Checo, comunque, è sul mercato.

Intanto, arrivano dal pilota i saluti ai fan e i ringraziamenti alla scuderia in inglese ed in spagnolo come sua consuetudine.

“Ciao a tutti,

Tutto ha un inizio ed una fine e il mio ciclo con la Racing Point terminerà a fine stagione. Mi fa male dover lasciare la mia squadra in un momento così difficile ma sono orgoglioso e felice di aver avuto dei simili compagni al mio fianco. (…) Non ho un Piano B, la mia idea è di continuare e qualora ci dovesse essere un’altra bella opportunità sarò pronto a dare il 100%. Grazie alla mia famiglia e a voi per il sostegno e ai miei patrocinatori per la fiducia nel mio progetto. A presto.”

