Brasile-Venezuela dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 13-6-2021

Finalmente è il momento di far parlare il campo. La Copa America 2021, dopo tante tribolazioni e difficoltà, avrà finalmente il proprio debutto in campo nella notte italiana di Domenica 13 Giugno 2021.

Un’edizione che è, fin da subito, partita con tante novità, a partire dal nuovo format comprendente 2 gironi da 5 squadre ciascuna e dal cambiamento di sede, attuato per tenere fede alle normative Covid.

Sarà, infatti, il Brasile ad ospitare, per la seconda volta, le migliori nazionali del continente e la sfida è di nuovo riaperta per la vittoria del titolo che vede proprio i Verdeoro come campioni uscenti.

La squadra di Tite, anche quest’anno, si candida come una delle favorite alla vittoria finale, ma la concorrenza è spietata e anche squadre qualitativamente più modeste possono giocare un brutto scherzo all’eccesso di fiducia dei brasiliani.

Proprio per questo motivo, nonostante sulla carta ci sia una grande favorita, la sfida di apertura della Copa America 2021 tra Brasile e Venezuela può nascondere molteplici insidie.

La Selecao può contare sul suo solito manipolo di grandi giocatori e talenti indiscussi del calcio mondiale, capitanati dal genio di Neymar, leader della sua Nazionale, e sulla solita verve offensiva che impone, storicamente, ai brasiliani di riversarsi con tutti gli effettivi in attacco, ma proprio dal punto di vista offensivo, il Venezuela non è da sottovalutare.

La squadra di Peseiro è una selezione molto compatta che ha in Josef Martinez, vecchia conoscenza del Torino, il proprio leader e bomber. Con la giusta intelligenza gli ospiti contano di poter sorprendere i brasiliani proprio usando l’arma più cara agli uomini di Tite e sfoderare un colpo a sorpresa.

Le ultime sulle formazioni di Brasile-Venezuela

Tite metterà in campo un 4-2-3-1 iper offensivo con ben 4 giocatori che hanno avuto un passato da punte d’attacco.

In porta Alisson vince il ballottaggio con Ederson mentre i bianconeri Danilo e Alex Sandro sono preferiti sulle fascie. Militao e Marquinhos sopperiranno all’assenza di Thiago Silva, mentre a centrocampo ci penseranno Casemiro e Fred a dare ordine.

Dalla trequarti in su sono tutti potenziali “scorer” con Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar a giocare alle spalle di Bobby Firmino.

Il Venezuela risponde con un modulo molto più bilanciato e difensivo, ovvero il 4-5-1. Sarà Graterol a giocare tra i pali con Gonzalez, Chancellor, Villanueva e Rosales a completare il quartetto di difesa.

Moreno, Casseres e Herrera giocheranno centrali, mentre Otero e Savarino spingeranno sugli esterni alti in aiuto dell’unica punta Josef Martinez.

Probabili formazioni di Brasile-Venezuela

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino.

VENEZUELA (4-5-1): Graterol; Gonzalez, Chancellor, Villanueva, Rosales; Savarino, Moreno, Casseres, Herrera, Otero; Josef Martinez.

Come vedere Brasile-Venezuela in Diretta TV e Streaming

Partita: Brasile-Venezuela

Brasile-Venezuela Data: 23 giugno 2021

23 giugno 2021 Orario: 23.00

23.00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), Eleven Sports

Sarà possibile vedere il match tra il Brasile di Tite e il Venezuela di Josè Peseiro, con calcio d’inizio programmato per le ore 23:00 di Domenica 23 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Estadio Manè Garrincha sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Copa America 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite Eleven Sports o le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare Radiocronaca di Brasile-Venezuela

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Brasile-Venezuela in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Brasile-Venezuela

Il Venezuela non batte il Brasile dal 2008 e nelle partite successive ha collezionato 5 sconfitte e 3 pareggi.

Sono ben 9 le vittorie in questa competizione per il Brasile, mentre il Venezuela non ha mai conquistato la Copa nella sua storia.

