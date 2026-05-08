Brasile, convocati Mondiali 2026: lista di Ancelotti quando arriva ufficialità

Il Mondiale 2026 si avvicina e il Brasile entra nella fase più delicata della preparazione.

Dopo le amichevoli contro Francia e Croazia nella finestra internazionale di marzo, Carlo Ancelotti deve completare le ultime valutazioni prima di comunicare la lista definitiva dei 26 convocati che rappresenteranno la Seleção nella competizione in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il percorso verso il torneo è già definito. La prima scadenza importante sarà l’11 maggio, quando lo staff tecnico dovrà inviare alla FIFA una lista preliminare composta da un massimo di 55 giocatori.

Da quell’elenco verranno poi scelti i nomi definitivi per il Mondiale, mentre gli esclusi resteranno comunque in preallarme in caso di infortuni o problemi dell’ultimo momento. La lista finale del Brasile è attesa entro il 18 maggio, come riportato anche da Reuters nel quadro della preparazione verdeoro al torneo.

Quando Ancelotti annuncerà i convocati del Brasile

L’annuncio ufficiale dei 26 convocati del Brasile dovrebbe arrivare il 18 maggio a Rio de Janeiro, presso la sede della CBF.

In quella data Carlo Ancelotti renderà pubblica la lista definitiva per il Mondiale 2026, confermando il gruppo che volerà in Nord America per provare a riportare la Coppa del Mondo in Brasile.

Il numero dei convocati resterà fissato a 26 giocatori, formato introdotto dalla FIFA in occasione del Mondiale 2022 e mantenuto anche per questa edizione. Dopo l’annuncio, i calciatori avranno alcuni giorni per raggiungere il ritiro della nazionale a Granja Comary, il centro tecnico brasiliano situato a Teresópolis, nello stato di Rio de Janeiro.

Il raduno è previsto per il 27 maggio. Da quel momento inizierà la fase conclusiva della preparazione, con allenamenti mirati, valutazioni fisiche e prove tattiche. Sarà il periodo decisivo per definire gerarchie, possibili titolari e soluzioni alternative da usare durante il torneo.

Le amichevoli prima del Mondiale

Prima di partire per gli Stati Uniti, il Brasile giocherà una gara di saluto davanti ai propri tifosi. Il 31 maggio la squadra di Ancelotti affronterà Panama al Maracanã, in una partita che avrà anche un forte valore simbolico: sarà l’ultima uscita in patria prima dell’inizio della missione mondiale.

Il giorno successivo, il 1 giugno, la delegazione verdeoro volerà negli Stati Uniti, una delle tre nazioni ospitanti del torneo e base del Brasile durante la fase a gironi.

Una volta arrivata in Nord America, la Seleção continuerà la preparazione con un’ultima amichevole il 6 giugno contro l’Egitto a Cleveland. Reuters ha indicato proprio l’amichevole contro l’Egitto come ultimo test brasiliano prima dell’esordio mondiale.

L’esordio del Brasile al Mondiale 2026 sarà contro il Marocco in New Jersey. La nazionale di Ancelotti è inserita nel Gruppo C insieme a Marocco, Scozia e Haiti, un girone da affrontare con attenzione, soprattutto perché il Marocco viene considerato l’avversario più insidioso del raggruppamento.

I dubbi principali di Ancelotti

La base della lista sembra già definita, ma Carlo Ancelotti deve ancora sciogliere alcuni dubbi importanti.

Le amichevoli contro Francia e Croazia sono servite proprio per ottenere risposte definitive su alcuni profili e per valutare il livello di affidabilità di giocatori meno utilizzati nelle precedenti convocazioni.

In difesa, nomi come Leo Pereira e Bremer avrebbero guadagnato terreno dopo essere stati chiamati da Ancelotti. Il tecnico italiano vuole una squadra equilibrata, non soltanto spettacolare.

In una recente dichiarazione riportata da Reuters, lo stesso allenatore ha sottolineato l’importanza della solidità difensiva, spiegando che il solo talento offensivo non basta per vincere un Mondiale.

I veri nodi, però, riguardano soprattutto centrocampo e attacco. Il Brasile continua a cercare un centravanti puro e la scelta potrebbe restringersi a Igor Thiago, Endrick e Richarlison.

Ognuno offre caratteristiche diverse: Igor Thiago garantisce fisicità, Endrick porta talento e imprevedibilità, mentre Richarlison ha esperienza internazionale e conosce già il peso della maglia verdeoro.

Il caso Neymar e le assenze pesanti

Il grande interrogativo resta Neymar. L’attaccante non è stato convocato per le amichevoli di marzo contro Francia e Croazia, anche a causa delle difficoltà fisiche successive all’infortunio al ginocchio e di problemi di condizione.

Ancelotti ha però lasciato aperta la porta a un suo ritorno, spiegando che verrà preso in considerazione per il Mondiale solo se tornerà pienamente in forma.

L’ipotesi più estrema sarebbe quella di usare Neymar da falso nove, soluzione che permetterebbe al Brasile di aggiungere qualità tecnica tra le linee senza affidarsi a un centravanti classico.

Al momento, però, resta una possibilità esterna, proprio perché il giocatore non ha ancora dato garanzie complete dal punto di vista fisico.

Più certa, invece, è l’assenza di Rodrygo. L’attaccante del Real Madrid è fuori dai piani per il Mondiale dopo un intervento ai legamenti del ginocchio.

Anche Estevao è in corsa contro il tempo a causa di una lesione muscolare di quarto grado e proverà un trattamento conservativo in Brasile per tentare il recupero. Da monitorare anche Eder Militao, nuovamente fermato da un problema fisico al Real Madrid e atteso ai box fino a maggio.

La lista del Brasile passa dagli ultimi dettagli

Il Brasile arriverà al Mondiale 2026 con ambizioni altissime, ma anche con diversi problemi da gestire. Ancelotti ha già una struttura chiara, una parte importante del gruppo definita e alcune certezze pesanti, tra cui la presenza di Danilo, già indicato dal tecnico come elemento sicuro della lista per leadership, esperienza e duttilità.

Gli ultimi posti saranno decisivi per capire che tipo di Seleção vedremo nel torneo. La scelta del centravanti, la possibile gestione di Neymar, le condizioni di Estevao e Militao, e l’assenza di Rodrygo obbligano Ancelotti a costruire una squadra meno dipendente dai singoli e più equilibrata nei reparti.



La data chiave resta il 18 maggio, quando il Brasile conoscerà ufficialmente i suoi 26 convocati per il Mondiale 2026. Da quel momento inizierà davvero la corsa verso l’esordio contro il Marocco e verso l’obiettivo più grande: riportare il titolo mondiale nella bacheca della Seleção.