Braga-Napoli, Rudi Garcia: “Non sono deluso dalle ultime prestazioni. Con De Laurentiis, rapporto sereno”

Alla vigilia della sfida tra Braga e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Inizia l’avventura europea del Napoli, contro il Braga. In realtà, l’attenzione va sulle ultime prestazione del Napoli. Il pareggio a Genova ha sicuramente lasciato amarezza in bocca per i mancati due punti, gli azzurri stavano addirittura perdendo. Rudi Garcia, però, non si descrive come deluso perché deve ancora conoscere la squadra.

L’obbiettivo del Napoli è quello di concretizzare di più davanti alla porta. Troppi gol subiti indicano che c’è qualche problema a difesa. Si è discusso molto sull’inutilizzo di Natan che non ha ancora fatto il suo esordio in campionato. Ogni giocatore, comunque, è importante e il difensore brasiliano avrà il suo momento.

Ora c’è un girone da superare. Di fronte c’è il Braga che è un avversario tosto e che Garcia ha affrontato ai tempi del Marsiglia. Ci sono tante insidie come Real Madrid e l’Union Berlino e ci deve essere fiducia. Il tecnico ha parlato con De Laurentiis ma tra di loro c’è un rapporto sereno.