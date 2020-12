Borussia Mönchengladbach-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Vincere per uscire dal campo senza rimorsi”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico, in vista della gara che i suoi affronteranno contro il Borussia Mönchengladbach.

Sulla partita: “All’andata, contro il Borussia, a parer mio giocammo un’ottima partita. Loro sono un’ottima squadra, e per affrontarli al meglio serve un grande equilibrio. L’obbiettivo è uscire dal campo tedesco senza rimorsi e per fare ciò bisogna vincere. Gare così, da dentro o fuori, aiutano anche la squadra a crescere”.

Real Madrid: “Ho letto tante cose pesanti attorno a me e la squadra dopo la sconfitta con il Real Madrid. Sfido chiunque a giocarsi con una squadra del genere, una partita così importante, con un uomo in meno dal 30′”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Passi avanti: “Col Sassuolo abbiamo fatto un’ottima gara, anche se non la migliore fin qui. L’obbiettivo è proseguire su quella scia di quel risultato. Per fare ciò, però, sarà fondamentale avere tutto l’organico a disposizione, ad inizio stagione, causa assenze, ho dovuto buttare nella mischia calciatori che non conoscono nulla dello stile di Conte”.

Flop Hakimi: “Giudicare deludente quest’inizio di stagione da parte di Hakimi mi sembra offensivo nei confronti di un calciatore che si sta ambientando nel nostro calcio ed è ancora ai primi mesi per quel che concerne l’inserimento nei miei schemi di gioco. Le potenzialità per essere un top player ce le ha tutte, ve l’assicuro”.

