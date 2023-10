Borussia Dortmund-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 04-10-2023

Dove vedere Borussia Dortmund-Milan, partita valida per la 2° Giornata della Fase a Gironi di Champions League 2023/24. La sfida tra Borussia Dortmund e Milan sarà trasmessa in diretta TV e in Streaming su Amazon Prime.

La sfida tra Borussia Dortmund e Milan si giocherà alle ore 21.00 di Mercoledì 4 Ottobre al Signal Iduna Park e sarà trasmessa in diretta tv e in Streaming su Amazon Prime.

Un banco di prova molto importante per il Borussia Dortmund di Edin Terzić e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Borussia Dortmund è reduce dalla vittoria in Campionato per 1-3, contro l’Hoffenheim di Pellegrino Matarazzo.

In Champions League, i gialloneri, sono momentaneamente a 0 punti, dopo aver perso contro il PSG allenato da Luis Enrique.

Il Milan è reduce dalla vittoria in Campionato per 2-0, contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

In Champions League, i rossoneri hanno collezionato un punto, frutto del pareggio contro il Newcastle guidato da Eddie Howe.

Come vedere Milan-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 4 Ottobre

4 Ottobre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Borrusia Dortmund-Milan sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in diretta esclusiva Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Si potrà seguire il match scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. La partita si potrà anche guardare accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come Pc, tablet o smartphone.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Borussia Dortmund-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Borussia Dortmund-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Borussia Dortmund-Milan, in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund-Milan:

Edin Terzic schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Trio difensivo formato da Sule, Hummels, Schlotterbeck. Ryerson e Wolf agiranno sulle fasce del centrocampo, mentre la coppia d’attacco sarà formata dal duo Adeyemi-Malen.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Da valutare le condizioni di Loftus-Cheek. Thiaw giocherà al fianco di Tomori, in difesa. Il trio di centrocampo sarà formato da Musah, Adli e Reijnders. Pulisic, Giroud e Leao formeranno il tridente offensivo.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2) – Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah,Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche Borussia Dortmund-Milan:

Sono 4 i precedenti, in Champions League, tra le due compagini. Si registrano 1 vittorie per il Borussia Dortmund, un pareggio e due vittorie per il Milan. In casa dei gialloneri, si segnala un pareggio e una vittoria per il Milan. Il match finito in pareggio risale alla stagione 1957/58. Si trattava del match d’andata dei Quarti di Finale di Coppa dei Campioni. Le reti furono segnate da Bergamaschi (autogol) e Galli. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2002/03. Si trattava della seconda Fase a Gironi della Champions League. I rossoneri vinsero per 0-1 grazie ad un gol di Inzaghi.