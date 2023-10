Borussia Dortmund-Milan 0-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “È mancata efficacia”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, al termine del pareggio, per 0-0, del “suo” Milan, contro il Borussia Dortmund.

Pioli analizza ciò che è mancato oggi, per portare a casa i 3 punti: “È mancata efficacia. Il primo tempo ci è mancata anche un po’ di pulizia tecnica, potevamo controllare meglio la partita. È un peccato non segnare ancora una volta in Champions”.

Nel primo tempo la squadra doveva aggredire di più gli avversari, ma in alcune occasioni c’è stata una pessima gestione del pallone, che ha dato ritmo al Borussia Dortmund.

Il girone è molto complicato, ci sono tante squadre di alto livello, ma il Milan dovrà migliorare le prestazioni, cercando di crescere ancora e di essere più cattivi in area di rigore. Ora la testa va al Genoa e dopo la sosta ci saranno le sfide con Juventus e PSG.

Sarà importante il doppio confronto con i francesi, per delineare la classifica finale del girone. Tutte le squadre sono vicine e tutto è ancora in ballo. Nulla è deciso.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della prestazione di Leao: “Credo che Rafa abbia fatto un’ottima partita. Ci si aspetta sempre che faccia cose eccezionali, gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stata una spina nel fianco per la loro difesa, è stato molto penetrante, ha saltato spesso l’uomo”.