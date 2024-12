Video Gol Highlights Bologna-Verona 2-3: Sintesi 30-12-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Verona 2-3 , 18° Giornata Serie A: doppietta di Domingez per i rossoblu, intervallata dalle reti di Sarr, Tengstedt e un autorete di Castro!

Tre punti preziosi per gli uomini di Zanetti, che escono in maniera pulita dalla zona retrocessione. Certo il campionato è ancora lungo, ma vittorie di questo tipo non possono che generare fiducia nei mezzi dei calciatori.

Bologna che ha una battuta d’arresto e spreca un’occasione per allontanarsi dal Milan, uscito con un punto dal match di ieri sera contro la Roma.

Bologna-Verona, 18° giornata di Serie A

Sintesi di Bologna-Verona 2-3

Match che vive di sprazzi offensivi, soprattutto dei rossoblu nel primo quarto d’ora di gara. Poi escono alla lunga gli emiliani, prima con una incornata di testa da parte di Odgaard, ma la sfera termina alta sopra la traversa!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Un gran bel lavoro di Santiago Castro, permette a Domingez di giungere sul pallone e calciarlo rasoterra di sinistro nell’angolo! Nulla da fare per Montipò

Alla mezz’ora ancora padroni di casa in avanti. Questa volta è Tommaso Pobega che calcia in porta centralmente, trovando un attento Lorenzo Montipo che devia la conclusione con una parata prodigiosa! Lo stesso centrocampista, poco dopo, controlla un cross morbido ed ha tutto il tempo per calciare in porta. La conclusione diretta sulla destra, viene bloccata da ancora da Montipò.

Cambia l’attore, ma il risultato è identito. Jens Odgaard riceve una sfera al limite dell’area, calcia con effetto al centro della porta. Montipò, con l’aiuto del palo, riesce a respingere anche il suo tentativo!

PAREGGIO DEL VERONA! Casper Tengstedt effettua un ottimo passaggio per Amin Sarr, il quale colpisce la sfera nell’angolino sinistro!

Al quarantacinquesimo minuto di gioco Benjamin Dominguez riesce a raggiungere la sfera e calciarla dalla distanza, con il portiere che accompagna il pallone uscire sulla destra.

VANTAGGIO DEL VERONA! Casper Tengstedt riceve un passaggio brillante di Suat Serdar, quindi fa fuori un suo diretto marcatore e riesce a segnare all’incrocio dei pali!

L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Partono forte i padroni di casa nella ripresa, con Jens Odgaard che colpisce un pallone verso la destra della porta avversaria, ma Lorenzo Montipo è presente ed interviene a liberare

Due minuti più tardi Suslov controlla la sfera, calcia ma la sua conclusione finisce fuori sulla destra!

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Sotto di un uomo, con gli ospiti in fiducia, la formazione rossoblu agguanta la sfida. Dominguez colpisce la sfera giunta sui suoi piedi, spedendola sul sette di destra!

A metà della ripresa Jens Odgaard è servito splendidamente al limite dell’area, prova una conclusione vicino al palo sinistro. Il portiere avversario, Lorenzo Montipò, è attento e blocca la sfera.

Poco dopo la mezz’ora Dominguez riceve palla al limite dell’area, calcia sulla destra, ma Montipo con grandi riflessi evita la rete!

Poco dopo l’ottantesimo minuto Suat Serdar prova a calciare un pallone rimbalzato in area, ma la sfera termina alta

NUOVO VANTAGGIO DEL VERONA! Castro effettua un errore e manda inavvertitamente la sfera nella sua porta!

Non accade più nulla di concreto fino alla fine. Vittoria preziosa dei veneti!

Highlights e Video Gol di Bologna-Verona 2-3

Tabellino di Bologna-Verona 2-3

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (91′ De Silvestri ), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard (89′ Riccardo Orsolini), Fabbian (91′ Dallinga), Dominguez (80′ Dan Ndoye); Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (59′ Giangiacomo Magnani), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic (30′ Bradaric); Suslov (59′ Belahyane); Tengstedt (71′ Livramento), Sarr (70′ Mosquera). All. Zanetti.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta)

GOL: 20′ Dominguez (B), 38′ Sarr (V), 47′ Tengstedt (V), 58′ Dominguez (B)

ASSIST: 20′ Castro (B), 38′ Tengstedt (V), 47′ Serdar (V)

AMMONITI: 44′ Dawidowicz (V), 54′ Suslov (V), 57′ Diego Coppola (V), 62′ Daniele Ghilardi (V), 69′ Tchatchoua (V), 85′ Castro (B), 87′ Lucumi (B)

ESPULSIONI: 51′ Tommaso Pobega

NOTE: tre minuti di recupero al termine della prima frazione, cinque nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.