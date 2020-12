Bologna-Roma 1-5, post-partita Nuno Campos: “Prestazione magnifica, ma dobbiamo lavorare”

Il vice allenatore della Roma si è presentato in conferenza elogiando il grande lavoro svolto dalla squadra durante la partita di Bologna. Ma è vietato abbassare la concentrazione.

Una gara brillante, senza possibilità di replica. La Roma, nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara, ha mostrato una delle sue migliori versioni fornendo, in soli 45 minuti, un passivo di 1-5 ai rossoblu.

Non smette di sottolinearlo nemmeno Nuno Campos, vice di Fonseca che oggi ha dovuto scontare una squalifica, parlando di carattere e autorità di una squadra che ha messo l’anima dal primo minuto per vincere.

Al portoghese è piaciuto tutto di questa Roma ma ha frenato gli entusiasmi quando gli è stato chiesto di parlare del futuro. Non sempre, durante questa stagione, i giallorossi hanno espresso questa facilità di calcio ed ecco perchè la parola d’ordine è “lavoro”.

L’impegno dei giovani, unito anche alla grande forma fisica dei senatori, sta soddisfacendo tutto lo staff giallorosso che, però, non può non evidenziare come ogni avversario prepari le partite in modo differente e che la Roma dovrà essere sempre al top della forma per continuare le proprie ambizioni europee.

Ciò che è piaciuto di più è, sicuramente, la ricerca quasi ossessiva delle verticalizzazioni, tutto più semplice quando si hanno dei Pellegrini e dei Mkhitaryan così in forma come oggi, e la fiducia nel gruppo e nella coralità.

Si è ribadito che l’ambiente giallorosso è molto sereno e pronto a dimostrare il proprio lavoro anche nelle prossime partite.

