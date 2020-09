Bologna-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 28-9-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Parma, sfida che lunedì sera chiuderà il quadro della 2^ giornata di campionato in Serie A. Si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

In attesa di vedere in campo Torino e Atalanta, che alle 15:00 di oggi daranno il via alla seconda giornata di campionato in Serie A, e in attesa del big match dell’Olimpico di domani sera tra la Roma di Paulo Fonseca e la Juventus di Andrea Pirlo, andiamo a vedere tutto quello che concerne la sfida tra Bologna e Parma che lunedì sera, con fischio d’inizio fissato alle 20:45, chiuderà il quadro del secondo turno di campionato.

Al Renato Dall’Ara si affrontano i rossoblu di Sinisa Mihajlović, sconfitti 2-0 dal Milan alla prima giornata e i gialloblu di Fabio Liverani perdenti, con il medesimo risultato, contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Quella di lunedì sera sarà quindi l’occasione giusta, per entrambe le formazioni, per cancellare il segno 0 dalla casella dei punti conquistati e dei gol realizzati.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Parma

Per quanto riguarda le formazioni Mihajlović dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta. A fargli da scudo, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil. A centrocampo spazio a Schouten e Dominguez, con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Palacio.

Liverani dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2. Sepe quindi in porta con, davanti a lui, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves e Darmian. Centrocampo a tre con Grassi, Hernani e Kurtic. Sulla trequarti Kucka sarà il sostegno della coppia d’attacco formata da Inglese e Karamoh.

Bologna-Parma, 2^° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Bologna-Parma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Karamoh.

Come vedere Bologna-Parma in diretta Tv e streaming

Bologna-Parma sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece sarà possibile assistere al match tra felsinei e ducali mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Parma

La radiocronaca di Bologna-Parma sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Considerando i 4 precedenti più recenti giocati al Dall’Ara notiamo che Bologna e Parma si trovano in una situazione di perfetto equilibrio, avendo vinto una partita a testa e pareggiato in due occasioni. I rossoblu hanno infatti trionfato per 4-1 il 13 maggio 2019, mentre i ducali hanno espugnato il fortino bolognese, per 1-2, il 22 dicembre 2012. I pareggi in questione risalgono invece allo scorso campionato (2-2 il 24 novembre 2019) e alla stagione 2013-2014 (1-1 il 13 aprile 2014).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS