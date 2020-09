Torino-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 26-9-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Torino-Atalanta, sfida che, domani alle 15:00, aprirà la 2^ giornata di campionato in Serie A. Probabili formazioni, diretta tv e streaming, radiocronaca e precedenti della sfida tra granata e nerazzurri.

Dopo la sconfitta di misura patita la settimana scorsa sul campo dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Beppe Iachini, il Torino di Marco Giampaolo prova a rifarsi ospitando allo Stadio Olimpico Grande Torino l’Atalanta di Gian Piero Gasperini alla sua prima partita ufficiale della stagione. Il fischio d’inizio della sfida tra granata e nerazzurri è fissato per le ore 15:00.

Le ultime sulle formazioni di Torino e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, Giampaolo dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta. Davanti a lui, Vojvoda, Bremer, Nkoulou e Murru. A centrocampo spazio a Meitè, Rincon e Linetty con Berenguer sulla trequarti a fare da supporto alla coppia offensiva formata da Belotti e Zaza.

Gasperini dovrebbe invece optare per il suo consueto 3-4-2-1. Sportiello quindi in porta con, a fargli da schermo, Toloi, Caldara e Sutalo. Centrocampo a quattro costituito da Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens con Malinovskyi e Gomez sulla trequarti a dare sostegno all’unica punta, Zapata.

Torino-Atalanta, 2^ giornata di Serie A.

Probabili formazioni Torino-Atalanta

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

Come vedere Torino-Atalanta in diretta tv e streaming

Torino-Atalanta sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra torinesi e bergamaschi mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Torino-Atalanta

La radiocronaca di Torino-Atalanta sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le sfide giocate in terra piemontese, i precedenti tra Torino e Atalanta sono ben 52 con il bilancio che sorride largamente ai granata che guidano la contesa con 27 successi a fronte dei soli 7 nerazzurri. 18 i pareggi invece. L’ultimo precedente in casa del Toro risale ovviamente allo scorso campionato e precisamente al 25 gennaio 2020 quando gli uomini del Gasp tramortirono con un pesantissimo 0-7 quelli al tempo guidati da Walter Mazzarri. Ad oggi, quella sconfitta, è la più pesante mai subita tra le mura di casa dal Torino in tutta la sua storia.

