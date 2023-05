Bologna-Napoli 2-2, Spalletti: “Dispiaciuto per il pareggio. Non commento le parole del presidente. Penso alla festa di domenica”

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Bologna e si fa rimontare dopo i due gol di Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli deve dire addio al record dei punti di Maurizio Sarri. Con il pareggio di oggi al Dall’Ara non potrà andare oltre i 90. C’è tanta amarezza per la rimonta perché il Napoli era stato in partita fino al settantesimo. Luciano Spalletti ha ammesso che ci potevano essere diverse occasioni per chiuderla anche sul 3-0 ma non sono state del tutto sfruttate.

Più che sulla partita, le parole si spostano sul suo futuro su cui aleggia ancora incertezza. Il tecnico non si è mai sbilanciato del tutto, ammettendo che restano ancora da fare tantissime cose col Napoli. Non si vuole commentare la parole del presidente De Laurentiis ma l’intenzione è solo quella di festeggiare con l’intero popolo domenica prossima contro la Sampdoria.

Il ricordo del Napoli è indelebile: come il primo tatuaggio che il tecnico si è fatto sul braccio. Una storia d’amore indimenticabile che i tifosi vorrebbero continuasse anche l’anno prossimo. Ancora una volta partita straordinaria anche da parte di Osimhen che ora è sempre più capocannoniere della Serie A con la sua doppietta personale.

Buona anche la partita di Kvara a cui manca il gol, però, da molto tempo. Domenica potrebbe essere l’ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. I tifosi lo vogliono ancora ma tutto dipenderà dalle intenzioni del club.