Bologna-Milan 0-2, Voti, pagelle e analisi, Giroud e Pulisic battono il Bologna

E’ finita 0-2 per il Milan, ma il risultato non deve ingannare, il Bologna ha giocato la sua partita. Anzi, sono proprio i felsinei a partire forte, dopo 20 secondi Lykogiannis colpisce una traversa. Poi pero salgono in cattedra Giroud e Pulisic. Reijnders serve al francese la palla dello 0-1, mentre Pulisic sigla il raddoppio con una bellissima conclusione della distanza. Nella ripresa si segnalano i pali di Ndoye e Leao.

Top 3 Bologna:

Ndoye 6,5 Decisamente il migliore in campo degli uomini di Thiago Motta. solo un palo gli nega la gioia del gol. Per il resto mostra di avere velocità e qualità.

Orsolini 6+ Il suo ingresso nella ripresa fornisce frizzantezza alla manovra della squadra emiliana. E’ l’umo in grado di cambiare volto al Bologna.

Aebischer 6 Sfiora il gol, ma sulla sua strada trova un attento Maignan. A centrocampo detta molto bene i ritmi di gioco dei rossoblù.

Flop 3 Bologna:

Zirkzee 5,5 Soffre molto le marcature di Thiaw e Tomori e non riesce a trovare grande spazio. Si fa notare solo per il bel passaggio a Aebischer.

Beukema 5 E’ il difensore che va più spesso in difficoltà tra quelli di Thiago Motta. Soffre molto la velocità dei calciatori.

Dominguez 5,5 Oggi appare troppo nervoso e rischia tantissimo in alcuni interventi veramente al limite. Può migliorare la sua condizione.

Top 3 Milan:

Pulisic 7,5 Decisamente il migliore in campo dei rossoneri. Fa ammattire i difensori nella sua zona di competenza, oltre ad avviare con un lancio l’azione del primo gol. Suggella poi la partita con un bellissimo tiro dalla distanza.

Giroud 7 Non solo il solito lavoro sporco, ma si fa trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto. Suo il gol che apre le danze al Dall’Ara.

Reijnders 7 Serve l’assist per il gol di Giroud, ma ala sua partita non si limita a questo. Recupera una quantità industriale di palloni e non sbaglia mai un passaggio.

Flop 2 Milan:

Tomori 5,5 Gioca bene, ma spesso si addormenta e regala palle sanguinose che possono costare care al Milan. Per sua fortuna il Bologna non riesce a segnare.

Leao 5,5 Non è in condizione, ma sul finale di gara sfiora addirittura il gol con una serpentina delle sue e colpisce un palo. Il Milan ha bisogno del miglior Leao.

Il Bologna gioca bene e ha una sua precisa identità. Dee trovare il sostituto di Arnautovic e potrà fare una bella stagione. Il Milan deve migliorare la fase difensiva e la condizione fisica, ma già si intravede la qualità di qualcuno dei nuovi innesti.