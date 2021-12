Bologna-Juventus 0-2, Allegri: “Avuto giusto approccio”

Bologna-Juventus 0-2, le parole di mister Massimiliano Allegri nella conferenza post partita: “Abbiamo avuto l’approccio giusto, ma possiamo migliorare”.

La Juventus vede la luce in fondo al tunnel. Come le aveva chiesto il suo allenatore, Max Allegri, la squadra bianconera non ha accusato cali di concentrazione sul difficile campo di Bologna, dal quale esce con tre punti in tasca grazie ai gol di Morata e Cuadrado, riscattando il mezzo passo falso di Venezia.

Tutta questione di mentalità e di un approccio diverso alla gara, come ha spiegato Allegri in conferenza stampa: “Differenze rispetto a Venezia? Siamo partiti bene con il giusto approccio. Il Bologna è ben allenato e composto da giocatori tecnici con dei valori. Partita piena di difficoltà, non è mai facile vincere a Bologna. Grande attenzione in fase difensiva, quando c’è da attaccare si può migliorare, potevamo fare il tre a zero ma abbiamo interpretato bene la gara. Questa settimana abbiamo lavorato a pieno e ora abbiamo la partita prima di Natale e della sosta, con poi gare difficili nel prossimo anno solare. Chiudiamo bene ora”.

Un risultato importante, portato a casa grazie all’aiuto di tutti: “Abbiamo giocato bene e con sacrificio, soprattutto sacrificio. Disponibilità e complimenti per tutti, anche per Kean e Bernardeschi che hanno fatto una grande prova. C’è però da migliorare e tutti possiamo farlo. Non possiamo difendere in 7, sennò poi non si vincono le partite”.

C’è però ancora molto da migliorare. Oggi il mister si è focalizzato sulla fase di palleggio: “Il campo era molto scivoloso, ma alcuni erano anche errori tecnici. Bisogna migliorare molto e mettersi a disposizione di tutti, difensori e attaccanti, dobbiamo continuare a lavorarci”.

Tra chi è stato elogiato di più, Kean, oggi chiamato ad agire in posizione più defilata: “Kean è una punta centrale ma oggi da esterno si è mosso bene, fa ancora degli errori ma sono contento della prestazione di oggi. Su Cuadrado.. ha fatto un gran gol è si è proposto sempre molto bene, sono contento”.

