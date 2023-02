Bologna-Inter 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per il Bologna il match contro l’Inter valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Per i rossoblù decisiva la rete di Orsolini.

Sulla partita: “Abbiamo approcciato male. Il nostro primo tempo è stato insufficiente, non da Inter. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, ma proprio nel momento in cui stavamo creando più occasioni da gol è arrivato il gol del Bologna che ci ha un po’ tagliato le gambe”.

Stanchezza: “Non cerchiamo alibi, siamo solamente arrabbiati per questo KO. Di sicuro la stanchezza c’era, gli infortuni anche, ma dobbiamo senza alcun dubbio fare qualcosa in più. Complimenti al Bologna, che ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra forte e in salute”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Motivazioni: “Vista la mole continua di gare, i ragazzi vanno stimolati ogni 2-3 giorni. Questo compito spetta a me in primis, anche perché non è la prima volta ed errori del genere ci sono già capitati”.

Disparità casa-trasferta: “I numeri parlano chiaro, in trasferta abbiamo un rendimento non da inter. In casa il cammino è invece top. Se vogliamo restare in scia Champions sarà fondamentale avere lo stesso passa gara sia per le gare a San Siro, che fuori”.