Bodo/Glimt-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Josè Mourinho: “Rotazioni obbligate visti i tanti impegni ravvicinati”

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro i norvegesi.

La spedizione norvegese della Roma potrebbe già essere decisiva per il passaggio del girone di Conference League come testa di serie visto che il Bodo/Glimt, attualmente, è l’unica squadra che può insidiare il primato dei capitolini.

Proprio per questo sarà fondamentale iniziare la partita al meglio e cercare di far valere fin da subito l’elevata differenza tecnica che esiste tra le due formazioni.

Nonostante ciò, Mourinho non è del tutto sereno riguardo la partita contro gli attuali primatisti del campionato norvegese per una serie di motivi.

Lo Special One, in conferenza stampa, ha evidenziato le grandi difficoltà gestionali che sta riscontrando in una rosa che, a detta del mister, manca di profondità.

Il campo del Bodo è un sintetico e il clima sarà difficile da gestire per i ragazzi di Mou che dovranno affrontare un viaggio di 4 ore per poi prepararsi in tempo record per la sfida di campionato contro il Napoli per poi affrontare, in seguito, il Cagliari.

I tanti impegni di calendario obbligheranno, dunque la Roma ad attuare un forte turnover anche a causa del campo sintetico che viene visto da Mourinho come un possibile fattore di pericolo per giocatori come Zaniolo o Karsdorp, avvezzi agli infortuni.

Nonostante ciò, il Bodo/Glimt viene considerato dal tecnico portoghese la squadra più difficile da affrontare in questa fase a gironi e la partita sarà molto complicata anche a causa della loro buona organizzazione di gioco.

Bisognerà riprendere alcuni degli aspetti visti contro la Juventus in una partita dove è mancato solo il risultato finale, ma la prestazione è stata ampiamente positiva.

Difficile, dunque, vedere in campo Zaniolo che però sta bene e potrà essere presente per la sfida contro il Napoli. Domani sarà il momento adatto per spingere sul turnover e provare a rendere ancora più concreta la possibilità di certificare il primo posto nel girone.

