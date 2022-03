Bodo/Glimt-Roma: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Dove vedere Bodo Glimt-Roma in diretta tv e streaming live: data e orario delle partite di andata e ritorno. Tutto sul quarto di finale di Conference League che attende i giallorossi.

Bodo Glimt-Roma: l’urna di Nyon ha assegnato nuovamente i norvegesi alla squadra di Mourinho nei quarti di finale di Conference League. Quello che apparentemente può sembrare un sorteggio “facile”, rievoca alla memoria brutti ricordi.

Il Bodo ha infatti inferto una pesante sconfitta ai giallorossi durante il girone eliminatorio: era la gara di ritorno, e José Mourinho optò per un corposo turn over, pensando agli impegni di campionato. La partita si risolse in un netto 6-1 per i gialli di Norvegia, che costrinse la Roma a chiedere scusa ai propri tifosi, e fece emergere acredine tra il tecnico portoghese e la società, accusata di non aver allestito una rosa sufficientemente competitiva per lottare su tre fronti.

Ora le cose sono cambiate: fuori dalla Coppa Italia, e lontana dalla zona Champions, per la squadra di Mourinho la Conference League rappresenta l’unico obiettivo concretamente raggiungibile. Il 7 aprile bisognerà mettere in campo gli uomini migliori per provare a farsi strada in una competizione che, se vinta, sarebbe il primo trofeo internazionale della compagine giallorossa.

Dove vedere Bodo Glimt-Roma in diretta tv e streaming live

Partita: Bodo Glimt-Roma

Data: 7 aprile 2022

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Now Tv

La gara d’andata è in programma il 7 aprile, in terra norvegese. La diretta tv dovrebbe essere garantita dal canale Sky Sport, mentre tutti gli abbonati potranno seguirla in streaming sull’app Now Tv.

Dove vedere Roma-Bodo Glimt in diretta tv e streaming live

Partita: Roma-Bodo Glimt

Data: 14 aprile 2022

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Now Tv

Il ritorno, allo stadio Olimpico, è previsto la settimana successiva. Stesso orario e stessa copertura tv, per la stessa gara che, si spera, darà accesso alla Roma alle semifinali del torneo.

Bodo Glimt: focus sui prossimi avversari della Roma

Il campionato in Norvegia è fermo da novembre, dunque la Roma avrà il vantaggio di essere più allenata al ritmo paryota. Il Bodo, tra l’altro, ha salutato alcune delle proprie stelle nel mercato di dicembre: sono andati via Patrick Berg (destinazione Lens), Erik Botheim (Krasnodar), nonché i difensori Lode (Schalke) e Bjorkan (Herta Berlino).

Squadra comunque da non sottovalutare, capace di eliminare l’AZ agli ottavi. Il calciatore più rappresentativo è Ahmal Pellegrino, esperto attaccante di origine italiana, autore di nove reti nella passata stagione.

