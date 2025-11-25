Bodo/Glimt – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Bodo/Glimt – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Champions League, Martedì 25 Novembre ore 21:00.

Bodo Glimt e Juventus arrivano a questo match ancora senza nessun successo in questa edizione di Champions League e martedì sera all’Aspmyra Stadion entrambe si giocano una parte fondamentale della qualificazione.

Entrambe le squadre sono ferme a zero vittorie e occupano attualmente le zone eliminazione del girone, con i bianconeri che con 3 pareggi hanno 3 punti mentre il Bodo segue con 2 punti.

La Juventus, chiamata a riscattare un avvio europeo deludente, deve affrontare un ambiente ostico e un avversario determinato come il Bodo/Glimt, celebre per il rendimento casalingo e il clima glaciale dell’Aspmyra. Per entrambe si tratta di una sfida decisiva, dove un passo falso potrebbe compromettere definitivamente le ambizioni europee.

Il match rappresenta quindi uno snodo cruciale per la classifica del girone: chi riuscirà a sbloccarsi e ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League?

Formazioni Ufficiali di Bodo/Glimt-Juventus:

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg (C), Brunstad Fet; Maatta, Høgh, Blomberg. Allenatore: Knutsen.

Juventus: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (C), Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus Lisbona in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Bodo/Glimt-Juventus

Data: Martedi 4 Novembre 2025

Martedi 4 Novembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra la Juventus di Luciano Spalletti ed il Bodo Glimt martedì 25 Novembre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Bodo-Juventus in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva la Juventus:

Dopo due pareggi spettacolari, il 4-4 contro il Borussia Dortmund e il 2-2 con il Villarreal, la Juventus è stata sconfitta di misura dal Real Madrid nella terza giornata di Champions League, per poi pareggiare in casa contro lo Sporting Lisbona nel match successivo, disputato sotto la nuova guida tecnica di Luciano Spalletti.

Nonostante una netta superiorità nel numero di tiri allo Stadium, i bianconeri si sono dovuti accontentare dell’1-1 contro i campioni di Portogallo, con Dusan Vlahovic autore del gol del pareggio allo scadere del primo tempo.

Preoccupa il dato difensivo: contando la rete iniziale dello Sporting a Torino, la Juventus ha subito gol in sette partite consecutive di Champions League, con una media di due reti incassate a gara, evidenziando tutte le difficoltà della fase arretrata.

Guardando ancora più indietro, la situazione appare ancor più critica: i due volte campioni d’Europa hanno vinto soltanto due delle ultime 12 gare UEFA, e appena una nelle ultime dodici trasferte nelle competizioni europee.

Anche in campionato, la svolta desiderata con l’arrivo di Luciano Spalletti non è ancora arrivata. Nel weekend, sul campo dell’ultima in classifica Fiorentina, la Juventus è stata fermata su un deludente pareggio. Il vantaggio firmato da un grande gol di Filip Kostic poco prima dell’intervallo non è bastato, e i bianconeri hanno visto sfumare ancora una volta la possibilità di rilanciarsi nella corsa al vertice.

Con solo due vittorie nelle ultime 13 partite tra tutte le competizioni, compreso il breve periodo con l’allenatore ad interim Massimo Brambilla, la Juventus continua a navigare in una fase complessa, tra risultati insufficienti e identità ancora da ricostruire.

Come arriva il Bodo/Glimt:

Mentre la Juventus si prepara alla 25ª partecipazione alla fase principale della Champions League, consolidando un primato tutto italiano, il Bodo/Glimt sta vivendo la sua prima storica apparizione nella massima competizione europea, conquistata grazie al roboante successo per 6-2 complessivo contro lo Sturm Graz nei playoff.

Nonostante l’esordio assoluto nel torneo, la squadra norvegese non è affatto nuova ai palcoscenici internazionali: solo un anno fa ha raggiunto le semifinali di Europa League, confermando solidità, organizzazione e una sorprendente maturità tattica.

La sfida contro la Juventus rappresenterà la 14ª occasione in cui il Bodo/Glimt affronta una squadra di Serie A, ma sarà la prima volta nella storia che ospiterà i bianconeri all’Aspmyra Stadion, il fortino situato appena oltre il Circolo Polare Artico.

Tuttavia, la situazione in Champions è tutt’altro che favorevole: la sconfitta interna per 1-0 contro il Monaco nella quarta giornata ha lasciato la formazione di Kjetil Knutsen a soli due punti, entrambi frutto di pareggi per 2-2 contro Slavia Praga e Tottenham Hotspur.

Il dato è preoccupante: il Bodo/Glimt non vince da sette gare europee consecutive, esclusi i turni preliminari, e un ulteriore passo falso all’Aspmyra potrebbe eguagliare la striscia negativa più lunga nella storia del club nelle competizioni UEFA, oltre a compromettere seriamente l’obiettivo di un posto tra le migliori 24 d’Europa.

Inoltre, i gialloneri inseguono un traguardo che manca al calcio norvegese da oltre 15 anni: diventare la prima squadra della Norvegia a vincere una partita della fase a gironi di Champions League dal 2007, quando ci riuscì il Rosenborg.

Se in Europa la corsa è in salita, in patria le cose vanno decisamente meglio: grazie al successo per 2-1 contro KFUM Oslo, il Bodo/Glimt è pienamente in lotta con il Viking FK per la conquista dell’Eliteserien, confermandosi una delle realtà più solide e ambiziose del calcio scandinavo.

Pronostico Bodo/Glimt – Juventus:

Le condizioni estreme della Norvegia settentrionale, tra temperature gelide, vento tagliente e un campo in sintetico, possono rappresentare un ostacolo significativo per la Juventus, abituata a ben altri climi e superfici. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero ancora una volta rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in Champions League.

Il Bodo/Glimt, soprattutto tra le mura infuocate dell’Aspmyra Stadion, si conferma una squadra ostica, intensa e temibile, capace di mettere in difficoltà anche avversari di rango superiore. La forza del gruppo norvegese, unita alla familiarità con l’ambiente e con il terreno di gioco, potrebbe permettere ai padroni di casa di strappare almeno un punto.

Per questi motivi, il nostro pronostico è pareggio: Bodo/Glimt 1-1 Juventus, con una sfida equilibrata, intensa e aperta sino al fischio finale.

