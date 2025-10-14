Bilancio record per il Milan: profitti per il terzo anno consecutivo

Fonte: https://diggita.com

Il Milan ha registrato i migliori risultati finanziari della sua storia, chiudendo in utile per il terzo anno consecutivo e raggiungendo ricavi record da 495 milioni di euro nella stagione 2024-2025, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione del club si è riunito il 13 ottobre per approvare il bilancio al 30 giugno 2025, che evidenzia un utile netto di 3 milioni di euro. È la prima volta nei 125 anni di storia rossonera che il bilancio si chiude in attivo per tre stagioni consecutive, un traguardo che testimonia la solidità economica del progetto guidato da RedBird Capital Partners.

L’aumento del fatturato, pari al +10% rispetto al 2023-2024, è stato favorito soprattutto dalla partecipazione al nuovo formato della UEFA Champions League, che ha garantito maggiori introiti da diritti televisivi e un numero superiore di partite casalinghe.

Una parte rilevante delle entrate è arrivata anche dalle plusvalenze di mercato, in particolare con le cessioni di Tijjani Reijnders al Manchester City e di Pierre Kalulu alla Juventus, operazioni che hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il bilancio.

Il Milan ha chiuso l’esercizio con un patrimonio netto di 199 milioni di euro, assicurandosi stabilità economica anche in una stagione senza coppe europee. Il gruppo proprietario RedBird ha inoltre reinvestito integralmente i profitti, destinando oltre 250 milioni di euro lordi negli ultimi due esercizi per il rafforzamento della prima squadra, lo sviluppo del settore giovanile e il progetto Milan Futuro.

Lo sguardo del club è ora rivolto al futuro e, in particolare, al nuovo stadio condiviso con l’Inter a San Siro, considerato il pilastro fondamentale della strategia di crescita a lungo termine del Milan.

