Biglietti Wimbledon 2025: scopri come partecipare all’evento!

Wimbledon 2024 si è appena concluso, con la netta vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic. Lo slam sull’erba ci ha però consegnato altre immagini che ricorderemo a lungo: la finale di Jasmine Paolini e la semifinale di Lorenzo Musetti sono sicuramente due tra le fotografie che meritano di essere conservate con cura.

Ebbene, anche se l’evento è appena terminato, non è certo troppo presto per mettere nell’obiettivo la prossima edizione di Wimbledon, soprattutto tenendo conto che il meccanismo che può permetterti la partecipazione allo slam è molto più complicato di quello che è invece generalmente previsto per gli altri tornei di tennis.

Di seguito abbiamo voluto riassumere, brevemente, tutto ciò che devi sapere sui ticket per Wimbledon 2025.

Quando sono disponibili i biglietti per Wimbledon 2025

Ad oggi i biglietti per Wimbledon 2025 non sono ancora disponibili per la vendita. Tra breve sarà però possibile prepararsi per assicurarsi un posto al prestigioso torneo di tennis che si svolge a breve distanza da Londra.

Proviamo a riassumere, di seguito, le principali informazioni che ti permetteranno di ottenere un biglietto.

Ballot Wimbledon

Il primo metodo ufficiale per reperire un biglietto per Wimbledon 2025 è il ballot. È una vera e propria lotteria: bisogna infatti iscriversi e incrociare le dita. Non esistono inoltre preferenze esprimibili: se si viene estratti (ci vuole molta fortuna!), anche l’assegnazione del posto, del campo e della data saranno casuali.

Tieniti pronto: la registrazione per questa lotteria apre solitamente a settembre e si chiude a dicembre. purtroppo, le probabilità di essere estratti sono basse, ma è un’opzione gratuita che vale la pena tentare!

Debenture Wimbledon

Un secondo metodo ufficiale consiste nell’acquisto di una debenture, che garantisce il diritto di acquistare un biglietto per un posto a sedere numerato per ogni giorno del torneo.

Anche in questo caso, non sono tante le opportunità per aggiudicarsi questa strada, considerato che le debenture sono un vero e proprio investimento, con prezzi molto elevati che spesso scoraggiano gli aspiranti frequentatori di Wimbledon.

Di contro, chi desidera disporre di un servizio davvero esclusivo e avanzato, spesso può optare per questo percorso, in grado di riservare la travel card che permette di viaggiare da e verso Wimbledon dal centro di Londra, la guida gratuita e ufficiale ai Championship, l’assistenza per la prenotazione dei pasti nei ristoranti locali e un servizio completo a disposizione.

Pacchetti Hospitality Wimbledon

I pacchetti Hospitality offrono un biglietto per un posto a sedere (non numerato) al Centre Court o al Court 1, insieme ad altri servizi come cibo, bevande e accesso a suite private. I pacchetti Hospitality sono venduti da rivenditori terzi autorizzati a partire da novembre/dicembre e di conseguenza i loro prezzi variano a seconda del pacchetto e del fornitore.

Queue Wimbledon

L’ultima altra opportunità per aggiudicarsi un posto sui campi di Wimbledon è la queue o, se preferisci, mettersi in coda!

Per i primi undici giorni del torneo, infatti, un numero limitato di biglietti per i campi esterni (Court No.3, Court No.4, Court No.5, Court No.14 e Court No.18) è messo in vendita ogni giorno al prezzo di 25 sterline.

Si tratta della formula di attribuzione dei biglietti più democratica in assoluto, considerato che i ticket sono assegnati in base all’ordine di arrivo in coda. Evidentemente, per aggiudicarsene uno bisognerà arrivare molto presto ai campi!

Cosa fare per comprare un biglietto per Wimbledon 2025: i migliori consigli da seguire

Ora che sai quali sono le strade per comprare un biglietto per Wimbledon 2025, ti auguriamo di poter trovare il ticket desiderato in tempo.

Il nostro suggerimento finale è quello di pianificare in anticipo il tuo viaggio verso questo slam, considerato che leopzioni più popolari tra le diverse alternative si esauriscono rapidamente. È dunque molto importante agire in fretta per non farsi trovare impreparati.

Ricorda inoltre di scegliere il metodo giusto per te, per il tuo budget e per le tue preferenze. Consulta sempre il sito ufficiale di Wimbledon e iscriviti alla newsletter per ricevere le ultime informazioni sulla vendita dei biglietti.

Infine, ricordati di acquistare solo ed esclusivamente da fonti ufficiali: le truffe sono, purtroppo, molto frequenti…

