Betfair scommesse soportive: opinioni e recensioni sulla piattaforma

Betfair è stata la prima piattaforma italiana di Betting Exchange (scambio scommesse tra gli utenti). Betfair è anche uno tra i tanti bookmakers con un palinsesto scommesse tradizionali con un software evoluto e strutturato nei minimi dettagli.

Qui puoi trovare tutte le partite e tutti i più importanti mercati.

Betfair

Betfair: Bonus di Benvenuto

Se sei nuovo, e decidi di provare Betfair, puoi provare il Bonus di benvenuto pari a 25 euro. A questo primo bonus se ne aggiunge un secondo, pari a 200 euro di extra bonus (soggetto a termini e condizioni).

Autorizzazione Betfair

Betfair Italia Srl, bookmaker opera nel settore del gaming online in Italia. La società opera per mezzo di betfair.it.

Si tratta di una società che ha ottenuto la concessione GAD con n° 15211 che gli permette di effettuare l’esercizio a distanza di tutti i giochi pubblici ma assegnati dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS).

Analizzando la società che gestisce il sito, abbiamo scoperto anche che questo è proprietà per il 100% della società Betfair International PLC che detiene sede in Malta.

Perchè scegliere Betfair?

Betfair scommesse calcio

Questa è una delle tante domande che potresti porti. Perché scegliere Betfair e non un’altra società di gestione?

Si potrebbe scegliere questo sito per diversi motivi; primo tra tutti perché si tratta di una società britannica che opera nel settore del gaming online da diverso tempo e precisamente dal 1999.

Nel mercato Italiano è approdata per la prima volta nel 2008.Trattasi di una società quotata presso la Borsa di Londra dal mese di ottobre 2010.

Oggi il marchio conta ben 1.500 dipendenti presenti in tutto il mondo. Essa detiene anche licenze per operare nei seguenti paesi:

Gran Bretagna;

Danimarca;

Spagna;

Italia;

Stati Uniti;

Australia;

Gibilterra;

Malta.

Possiamo anche dire che Betfair ha diverse caratteristiche che contraddistinguono la società; prima tra tutte riguarda il bookmaker che ha inventato il rivoluzionario “betting exchange”, gioco ora regolamentato anche in Italia .

Betfair è la piattaforma specializzata nelle scommesse online.

Essa oggi è anche conosciuta per via della sua proposta commerciale, che non ha concorrenti.

Betfair, infatti, ha grande cura dello sviluppo tecnico della propria piattaforma (software: Playtech). Con essa puoi scommettere e giocare 7 /7, 24 ore su 24.

Per quanto riguarda il betting, puoi scegliere tantissime possibilità. Tra le più importanti vi sono:

Poker;

Slot machines;

Blackjack;

Roulette;

Casinò live.

Dalle diverse opinioni recensite, abbiamo anche notato che BetFair offre:

Ottimo livello servizio clienti;

Selezione complessiva dei giochi e delle scommesse abbastanza buone;

Casinò live;

Sistema scommesse regolamentato.

Caratteristiche di BetFair

Betfair scommesse

Società Betfair Italia srl;

Indirizzo: Via G. Carducci 36, 20123, Milano;

Registrazione: n° 15211;

Licenza: AAMS;

Contatti: Telefono: 840 320 109; E-mail: contratti@betfair.it; Live Chat.



Come funzionano i bonus?

Al fine di ottenere il bonus devi provvedere ad effettuare una prima registrazione per aprire un account tramite il quale richiedere il bonus.

A questo punto, il secondo passaggio è quello di effettuare un primo deposito. Il deposito minimo richiesto per validare l’account è di 10 €. Questo ti permetterà di ricevere immediatamente un bonus pari al 50% e che potrà arrivare ad un massimo di 25 €. Il bonus lo puoi utilizzare solo per lo sport.

Bonus Extra

Il bonus extra invece prevede un importo di 5 € a settimana che ti potrà essere erogato per ben 40 settimane. Ovviamente tutti i bonus sono soggetti a termini e condizioni.

Betfair è una truffa?

Certamente no. Noi abbiamo recensito questa piattaforma proprio perché si tratta di un’ottima piattaforma e questo viene dimostrato anche dall’analisi e dalla verifica delle seguenti caratteristiche:

metodi di pagamento;

licenze operative;

tecnologie utilizzate da parte dell’operatore.

In breve, ti possiamo dire che la piattaforma in questione non è una truffa e per altro la licenza AAMS, ne è un chiaro esempio. Per altro, la licenza è obbligatoria per tutte le società che offrono un servizio di gioco in Italia e che permette di ottemperare all’adesione al protocollo di Gioco Responsabile.

Cosa offre Betfair?

Betfair promozione

Al momento puoi scegliere Betfair per operare su oltre 100 giochi (panel gaming) a cui si aggiungono anche le scommesse online.

Casinò Online

Betfair è un’ottima opportunità per tutti coloro che amano il casinò online. In questa sezione è possibile scegliere tra gli oltre 100 giochi a disposizione.Ad esempio le slot machines sono ben sviluppate ed offrono:

grafiche moderne;

brillanti colori;

opzioni di gioco differente;

divertimento assicurato;

basico trading economico.

Le slot utilizzate prevedono complessivamente:

5 – 10 linee vincenti;

15 – 20 linee vincenti;

25 + linee vincenti;

Slot Dollar Ball con jackpot progressive;

Slot con: giri bonus; giri gratis; multiple.



Ottima anche la sezione dedicata al casinò online che prevede ben 11 alternative tra:

Roulette;

Blackjack;

Baccarata;

Poker;

7 e mezzo.

Ottima anche la sezione dedicata al casinò live, dove sono presenti numerose alternative di gioco con funzionalità all’avanguardia e grande facilità di accesso.

Scommesse Sportive

Betfair permette di effettuare scommesse sportive su tutto il settore sport. Anche in questo caso, si ricorda che la piattaforma è adatta a tutti ed offre:

promozioni attive;

fantastica grafica;

alto numero di scommesse;

eventi a disposizione degli utenti.

Poker

All’interno dell’area poker è possibile ammirare la splendida funzionalità e strutturazione tecnica. Infatti, se ami giocare a poker online, l’offerta di questa piattaforma è davvero eccellente.Grazie alla piattaforma è possibile accedere a tantissimi tornei attivi ogni giorno, con montepremi garantiti, buy-in.

In questa sezione è attivo anche il bonus Betfair compreso tra i 1.000 euro settimanali in free roll con funzionalità di lusso previste nel caso di adesione a club vip, con delle promozioni di benvenuto.

App Betfair: funzionale e veloce

L’app Betfair risponde egregiamente a tutti controlli effettuati. Da app è possibile operare su gran parte delle slot machines e dei giochi da tavolo proposti anche nella versione desktop. E’ possibile anche accedere ad una selezione di scommesse sportive del tutto identica a quella della piattaforma tradizionale.

La puoi scaricare su tutti gli smartphon Android ed Apple in forma completamente gratuita. Essa si presenta come una delle migliori offerte disponibili sul mercato italiano.

Cos’è il betting exchange di Betfair?

Il betting exchange Betfair è disponibile all’interno della sezione Exchange presente nel sito di Betfair. Questo viene definito come un mercato di scambio scommesse peer to peer, molto simile a quello della Borsa.

Qui il bookmaker rappresenta l’intermediario fra i due scommettitori. Una parte punta e l’altra banca.L’utente che banca accetta la scommessa, o una sua parte, da parte di uno o più punters.

Nel sistema Betfair raccoglie la liquidità di tutti i singoli mercati scommesse, che sono indicati dall’importo abbinato, e poi trattiene una commissione una volta conclusa la bet.

Caratteristiche esclusive del betting exchange di Betfair

Betfair: scommesse sportive

Tra le sue più importanti caratteristiche vi sono:

quote Betfair nel betting exchange abbastanza alte;

commissioni di prelievo abbastanza alte:

aggio alla fonte quasi pari a zero.

L’exchange è permette anche di fare Cash Out che permettevi chiudere una scommessa in tempo reale, ottenendo un profitto certo e allo stesso tempo permette di limitare l’esposizione negativa. Il cash out in breve sfrutta la differenza di quote.

Anche in questo caso si deve stare attenti in quanto sono applicate delle commissioni sulle vincite nette riportate da un cliente. In merito alla commissione si ricorda che essa è calcolata secondo quanto di seguito riportato:

si moltiplicano le vincite nette per la percentuale base di mercato del 5%.

Come ricaricare il proprio conto?

Tutti gli utenti che aprono un proprio account possono ricaricare il proprio conto con uno dei seguenti sistemi:

Skrill;

Neteller;

Ukash;

Carte di credito Mastercard, Visa, Postepay e Maestro.

Kalibra;

Paysafecard;

Bonifico bancario;

Carte prepagate Paysafecard e Hipay;

PayPal.

Al momento non sono applicate commissioni sul versamento. Il deposito minimo di apertura conto è posto pari a 10 €.

Servizio Clienti BetFair

Il servizio di customer service è davvero eccellente ed è fornito utilizzando uno dei seguenti sistemi:

live chat ogni giorno dalle 10 alle 23;

telefono: 840320109 7/7 dlle 10 alle 18;

posta elettronica.

Giudizio e opinione finale su Betfair

Sulla base di quanto detto in questa guida, possiamo concludere che Betfair è una delle migliori app, se non anche uno dei migliori siti su cui è possibile scommettere online.

I punti a suo favore sono non solo l’usabilità nella composizione delle giocate, ma anche il betting exchange con la possibilità di cashout.

Anche in merito alle promozioni, queste sembrano allettanti e il servizio di live streaming altrettanto.

