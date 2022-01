Best FIFA Awards 2021: vince Lewandowski. Miglior portiere a Mendy , miglior allenatore a Tuchel, premio Puskas a Lamela, premio Fair-play allo staff della Danimarca

Assegnati oggi, presso la sede della FIFA a Zurigo, i “Best FIFA Awards”, premi che incoronano i migliori protagonisti del 2021 calcistico. Vince Lewandowski. Italia a bocca asciutta

Robert Lewandowski ha vinto i “Best FIFA Awards”. L’attaccante del Bayern è stato premiato oggi, in remoto, durante la cerimonia di consegna dei premi ai migliori protagonisti dell’annata calcistica 2021. Cerimonia che si è tenuta a Zurigo, presso la sede FIFA.

L’attaccante del Bayern Monaco ha superato la concorrenza di Momo Salah e Lionel Messi, riscattando così l’amarezza per la mancata assegnazione del “Pallone d’oro”, appannaggio proprio dell’argentino.

Il premio di miglior portiere se lo aggiudica invece Edouard Mendy: l’estremo difensore, campione d’Europa col Chelsea, ha beffato la concorrenza di Manuel Neuer e del nostro Gianluigi Donnarumma, cui non è bastato aver conquistato da assoluto protagonista l’Europeo nella finale di Wmbley.

The best in the world! ⭐



Edouard Mendy is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper! 👏

Assegnato anche il premio fair play, per il quale era in lizza anche Claudio Ranieri, meritevole di aver introdotto anche in Italia l’usanza della “Guardia d’Onore”. Un’istituzione tipicamente “british”per cui una squadra concede la “passerella” all’avversario che si è appena laureato campione nazionale.

La “Guardia d’Onore” concessa dalla Sampdoria all’Inter neoscudettata

Non è bastato il nobile gesto a “Sir” Claudio per aggiudicarsi il premio Fair-Play, che invece viene destinato allo staff medico della Danimarca, il cui intervento tempestivo permise di salvare la vita a Christian Eriksen, colto da un malore cardiaco durante la gara Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei.

Il premio Puskas, per il miglior gol del 2021, è stato assegnato ad Erik Lamela. Il motivo? Questa pregevole “rabona” messa a segno in una gara di Premier League contro l’Arsenal del marzo 2021.

#TheBest Puskas Award goes to @ErikLamela for his incredible rabona in the North London Derby. 🔥



(🎥 @SpursOfficial) pic.twitter.com/sCpJosTjg8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 17, 2022

Premio miglior allenatore: il Chelsea fa l’en plain

Se c’è una squadra di club emblematica in questo 2021 è sicuramente il Chelsea: campione d’Europa sia con la squadra maschile che femminile (la quale ha dominato la scena nazionale, conquistando il “triplete”).

Naturale che ad essere premiati siano i due condottieri di queste fantastiche corazzate: Emma Hayes e Thomas Tuchel.

When your club has The Best Men's and Women's Coach 😁

Italia che si è fatta onore anche in questa categoria, dato che tra i tre finalisti del premio maschile figurava anche Roberto Mancini. Il “Mancio”, campione d’Europa con la Nazionale azzurra, non può fregiarsi dunque del “FIFA Best Awards”. Pazienza: proverà a rifarsi a marzo, vincendo gli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali.

I premi per il calcio femminile

