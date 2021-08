Berardi ha chiesto di essere ceduto: il Sassuolo chiede 40 milioni

Altra grana da risolvere in casa Sassuolo: Domenico Berardi, capitano e “bandiera” del club neroverde, avrebbe chiesto la cessione. Tanti i club interessati, ma l’AD Carnevali ribadisce l’assenza di un’offerta ufficiale.

Domenico Berardi vuole lasciare il Sassuolo! Questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, secondo la quale il capitano neroverde avrebbe informato la società della propria volontà di partire entro la fine del mercato. Una voce che ha messo subito in allerta i tanti club sulle tracce di Berardi, che ha estimatori soprattutto in Serie A: Milan e Fiorentina sembrano le squadre più interessate.

I rossoneri cercano un esterno che possa sostituire il partente Castillejo, mentre la “Viola” si farebbe avanti solo nel caso riuscisse a cedere Vlahovic per una settantina di milioni, cifra che le permetterebbe di investire su una prima punta di ruolo e su un esterno mancino.

Tra tutti questi attestati di stima, si inserisce la volontà del Sassuolo di non privarsi del proprio capitano. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha appena finalizzato la cessione di Manuel Locatelli alla Juventus, e non intende privare la squadra di un altro pezzo pregiato.

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il dirigente emiliano ha preso ad esempio proprio la trattativa con la Juventus per Locatelli, al fine di ribadire che, per Berardi, non ci sono margini di manovra: “Locatelli l’abbiamo ceduto dopo due mesi a 37,5 milioni. Ora restano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Ciò vuol dire che non vi è il tempo materiale per portare a termine altre operazioni economiche importanti. Noi, comunque, valutiamo Berardi più di Locatelli e, finora, non ci sono pervenute offerte ufficiali”.

Berardi, dunque, vale per il Sassuolo più dei 37,5 milioni spesi dalla Juventus per Locatelli. Ciò vuol dire che i potenziali acquirenti dovranno sostenere un esborso importante e, possibilmente, chiudere l’affare in tempi brevi per permettere al Sassuolo di trovare un sostituto all’altezza.

Milan e Fiorentina sono avvisate: la strada per arrivare a Berardi si preannuncia, se non impraticabile, quantomeno tutta in salita.

