Benjamin Pavard lascia l’Inter: ufficiale il prestito all’Olympique Marsiglia, arriva Akanji dal Manchester City

Akanji - Stadiosport.it

Benjamin Pavard ha completato il suo trasferimento dall’Inter all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Il difensore francese, che negli ultimi mesi era stato accostato anche a Galatasaray e Tottenham, ha scelto di tornare in patria e di mettersi alla prova sotto la guida di Roberto De Zerbi.

L’OM si farà carico dell’intero ingaggio del giocatore per questa stagione, mentre l’Inter incasserà la cifra del riscatto solo in caso di acquisto definitivo. Pavard era arrivato a Milano nell’estate del 2023 dal Bayern Monaco per 31,4 milioni di euro e in maglia nerazzurra ha collezionato 70 presenze ufficiali, mettendo a segno un gol e fornendo quattro assist.

Per sostituirlo, l’Inter ha già chiuso l’accordo con il Manchester City per l’arrivo di Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995, anche lui con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri verseranno 1 milione di euro per il prestito annuale, mentre l’eventuale riscatto è fissato a 15 milioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, il diritto di riscatto per Akanji potrebbe trasformarsi in obbligo solo in caso di vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter.

Un doppio colpo che segna un cambio importante nella difesa nerazzurra: Pavard saluta San Siro, mentre Akanji è pronto a prendersi un posto al centro della retroguardia di Simone Inzaghi.