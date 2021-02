Benevento-Roma Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 21-02-2021

I giallorossi di Fonseca saranno ospiti del Benevento di Inzaghi nell’ultimo match della domenica di Serie A. La Roma non vuole perdere punti, ma la difesa è gravemente in emergenza numerica.

Benevento-Roma Giornata 23 di Serie A. Ciro Vigorito, 21/02/2021 ore 20:45

Trasferta insidiosa per la squadra di Paulo Fonseca che dovrà giocare, domenica sera alle 20:45, sul campo “Ciro Vigorito” di Benevento contro la squadra sannita allenata da Inzaghi, che in questo campionato ha già dimostrato di essere una compagine molto insidiosa per tutti.

La difficoltà aumenta soprattutto a causa della consapevolezza di dover difendere il terzo posto in campionato, senza avere difensori a disposizione.

Paulo Fonseca, infatti, si affaccia alla sfida di campionato dopo l’ottima vittoria maturata all’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Braga (0-2 il risultato finale), che, però, non ha donato esclusivamente segnali positivi ai giallorossi.

Se da un lato il risultato ha caricato tutto l’ambiente, dall’altro gli infortuni di Cristante e Ibanez, uniti alle defezioni di Smalling e Kumbulla, fanno si che come centrale difensivo sia rimasto solo Mancini.

Fonseca dovrà reinventare la squadra senza perdere l’equilibrio in campo. Equilibrio che sembra tornato ad esserci anche all’interno dello spogliatoio giallorosso grazie alla pace con Edin Dzeko che ha anche segnato in Coppa.

Il dualismo tra Dzeko e Mayoral può, paradossalmente, diventare un punto di forza importante per la Roma che si gode la competizione dei due numeri 9, sperando di vederli segnare più gol possibile.

Dall’altra parte, però, non ci sarà una squadra arrendevole e difensivista, bensì il Benevento di Inzaghi che sfrutterà qualsiasi occasione per poter attaccare.

Gli stregoni sono in una posizione di classifica privilegiata per la lotta alla retrocessione e non hanno intenzione di perdere il terreno guadagnato. La nota migliore delle ultime settimane è, senza dubbio, il ritorno di Nicolas Viola a dettare i tempi del centrocampo e a donare gol e giocate ai suoi compagni.

Le due squadre giallorosse non hanno intenzione di perdere e vogliono legittimare, una volta per tutte, le proprie ambizioni in questo campionato.

Dove vedere Benevento-Roma Diretta TV Streaming

Tornerà Federico Fazio in difesa?

Sarà possibile vedere il match del “Ciro Vigorito” tra il Benevento di Pippo Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di domenica 21 febbraio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Benevento-Roma

Pippo Inzaghi pensa a come schierare i suoi ragazzi in vista della delicata sfida contro la Roma e l’idea dovrebbe essere quella di lanciare, nuovamente, il 4-3-2-1.

I campani, con lo schema ad albero di natale, conteranno sulla voglia di riscatto di Lapadula, unica punta, ancora favorito sul neo acquisto Gaich. Caprari e Iago Falque daranno assistenza all’italo-peruviano.

A centrocampo gli stregoni si affideranno, ancora una volta, alla qualità di Capitan Viola che completerà il tridente con Hetemaj e Schiattarella.

Molto più difficile la situazione in casa Roma. Paulo Fonseca dovrebbe rispolverare Fazio e deciderà se optare per il solito modulo con la difesa a tre, con ballottaggio tra Spinazzola e Juan Jesus per un posto da terzo di difesa, oppure giocare con la difesa a 4.

Davanti Borja Mayoral è preferito a Dzeko, mentre Mkhitaryan e Pellegrini saranno dietro la punta. Panchina per Pedro e El Shaarawy.

Probabili formazioni di Benevento-Roma

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All.: Fonseca.

Precedenti e statistiche di Benevento-Roma

Il Benevento non vince da sei partite ed è la terza peggior difesa del campionato con 42 gol subiti.

La Roma è il terzo miglior attacco del campionato (47 gol) ma è anche la quinta peggior difesa a pari con la Fiorentina (35 gol), inoltre tra le prime 12 risulta la peggior difesa.

I tre precedenti tra queste squadre sono tutti pesantemente a favore della Roma che si è imposta, nella stagione 17-18, per 4-0 e 5-2; quest’anno l’andata è terminata ugualmente 5-2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS