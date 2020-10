Benevento-Napoli Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 25-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Benevento-Napoli, sfida valevole per la 5° giornata di campionato in Serie A, in programma domani alle 15:00 allo Stadio Ciro Vigorito.

Reduce dalla bella vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta e dalla sconfitta di giovedì sera, in Europa League, contro il modesto AZ Alkmaar, il Napoli di Gennaro Gattuso va a fare visita al Benevento di Pippo Inzaghi, sconfitto per 5-2 dalla Roma una settimana fa.

Le ultime sulle formazioni di Benevento e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Montipò in porta. Davanti a lui, Maggio, Glik, Caldirola e Letizia. A centrocampo spazio a Ionita, Schiattarella e Dabo con Roberto Insigne e Caprari sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Lapadula.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo classico 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Centrocampo a due con Fabian Ruiz e Bakayoko, mentre Lozano, Mertens e Lorenzo Insigne sulla trequarti saranno il sostegno dell’unico perno offensivo, Osimhen.

Probabili formazioni Benevento-Napoli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Benevento-Napoli, 5° giornata di Serie A.

Come vedere Benevento-Napoli in diretta TV e streaming

Benevento-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 15:00, sul canale satellitare DAZN1. Via streaming invece, il match tra giallorossi e azzurri sarà visibile mediante collegamento al sito internet della stessa piattaforma.

Dove ascoltare la radiocronaca di Benevento-Napoli

La radiocronaca di Benevento-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss KIss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Benevento e Napoli sono complessivamente 4 (2 in Serie A, 2 in Serie C1) con il bilancio che dice 4 vittorie azzurre. 12 i gol segnati dai partenopei, 0 quelli messi a referto dai beneventani. L’ultima volta in cui le due formazioni si sono incontrate, nonché l’ultima tra le mura del Vigorito, risale al 4 febbraio 2018: 0-2 firmato da Mertens e Hamsik. La gara del San Paolo del 17 settembre 2017 era invece terminata con un sonoro 6-0 in favore degli uomini guidati al tempo da Maurizio Sarri. Gli altri due precedenti risalgono al campionato di Serie C1 2004-2005 in cui la squadra allenata allora da Edy Reja vinse 2-0 al San Paolo il 7 novembre 2004 e 0-2 al Vigorito il 13 marzo 2005.

