Benevento-Inter 2-5, dichiarazioni post-partita Conte: “Non è da tutti giocare così, manca però un po’ d’equilibrio”

Termina 2-5 per l’Inter il match contro il Benevento, valido per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku con una doppietta, Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez. Ai padroni di casa non basta la doppietta di un buon Caprari.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Come già detto in conferenza stampa, ribadisco che l’unica pecca della mia squadra, fino ad ora, è l’equilibrio. Tendiamo a concedere troppo quando ci attaccano, ma quando siamo noi ad avere il pallone mi diverto tantissimo. Facciamo cose nuove, belle e non scontate. Non è da tutti giocare così”.

Passi in avanti: “Penso sia normale vedere un’Inter più compatta, veniamo comunque da un anno importante di lavoro addietro. La squadra è più consapevole ed è più pronta a partire con moduli diversi sia a gara in corso che non”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Obbiettivi: “Dobbiamo pensare al nostro cammino, senza vivere nell’oblio mentale di dover per forza vincere lo scudetto. Quelli che dicono ciò sono i giornalisti e gli allenatori avversari, i quali vedono il buon lavoro fatto e li ringrazio per questo. Con i miei però sono stato chiaro e sanno che devono pensare solo a loro stessi e fare bene in campo partita dopo partita. Se poi vogliamo parlare di squadre forti che puntano al primato citiamo anche il Napoli, non so perché nessuno parli di loro”.

Sull’infortunio di Vidal: “Arturo è un guerriero, dispiace abbia preso un colpo sul 4-1 che l’abbia fatto un po’ arrancare. Sono però sicuro che non sia nulla. L’ho sostituito subito per non rischiarlo”.

