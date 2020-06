Bayern Monaco, record Musiala: a 17 anni e 151 giorni è il più giovane esordiente nella storia del club

Jamal Musiala, giovane talento inglese, è divenuto il giocatore più giovane ad esordire con il Bayern Monaco nel match di Bundesliga contro il Friburgo subentrando a Thomas Muller. Il trequartista è considerato uno dei migliori talenti inglesi sulla piazza.

La partita andata in scena sabato all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Friburgo è una di quelle che Jamal Musiala non dimenticherà facilmente. Il giovane trequartista inglese ha infatti debuttato per la prima volta in prima squadra a soli 17 anni e 151 giorni.

Un debutto che entra nella storia del Bayern, con Musiala divenuto il giocatore più giovane a debuttare in prima squadra. Aggregatosi inizialmente al Bayern U17 l’estate, Musiala ha impressionato tutti ed ha scalato subito posizioni, passando all’U19 a dicembre e trovando spazio nel Bayern Monaco II in terza divisione alla ripresa dei campionati.

Con la seconda squadra del Bayern, l’inglese ha segnato anche due reti nello scontro con lo Zwickau, prendendosi poi gli elogi dell’allenatore Sebastian Hoeness. Il tecnico tedesco ha dichiarato come Musiala sia un ragazzo di ghiaccio, che rimane calmo e concentrato quando gli si parla prima di una partita.

Le prestazioni di Musiala non sono passate inosservate al tecnico del Bayern Hansi Flick che ha portato il giovane talento in panchina nel match di campionato contro il Moenchenglabach del 13 Giugno, per poi farlo debuttare contro il Friburgo facendolo entrare al posto di Muller.

Musiala ha tanto talento dalla sua parte, ma è chiaro come debba migliorare sotto vari punti di vista. Il tempo di certo non gli manca, avendo appena 17 anni, ma si può star sicuri che in futuro si parlerà molto di lui. E’ solo questione di tempo prima che diventi l’ennesimo giocatore più chiacchierato del panorama calcistico europeo.

