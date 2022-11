Bayern Monaco-Inter 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per il Bayern Monaco la gara contro l’Inter valida per il girone C di Champions League. Per i bavaresi a segno Pavard e Choupo-Moting. Sconfitta indolore per i nerazzurri, qualificati comunque qualificati agli ottavi.

Sulla partita: “Il Bayern ha un valore enorme, ma sono fiero della mia squadra. L’approccio è stato buono, tra Lautaro sotto porta e il rigore dubbio non dato a Barella resta il rammarico di occasioni importanti che ci avrebbero dato un vantaggio capace di cambiare il corso della gara”.

Possibili avversarie: “Difficile dire chi si preferisce e chi meno agli ottavi. Con Barcellona e Bayern Monaco di certo ci siamo già allenati bene in vista dei prossimi impegni. Ora però non è tempo per pensare ad una competizione che tornerà nel 2023”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Testa al campionato: “Bisogna dare continuità alle vittorie accumulare in campionato in queste ultime quattro. Il calendario da qui alla sosta è tutt’altro che semplice, ma serve portare a casa altre vittorie”.

Le riserve: “Darmian, Asllani, Gosens, Bellanova e Gagliardini sono tutti in grande crescita. Hanno giocato questa gara alla grande, ma non mi stupiscono di certo. Conosco le loro qualità”.